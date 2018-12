La misteriosa aplicación ‘fantasma’ de Amazon en la App Store

CCM.- Una aplicación falsa para el altavoz Echo de Amazon ha permanecido varios días en la App Store, llegando al número 6 de los programas más descargados en la sección de servicios.

Esta aplicación para Alexa, el asistente virtual de Amazon, recibió miles de evaluaciones, muchas con con cinco estrellas, pese a que no ser de ninguna utilidad concreta, según el medio BGR (en inglés). En la descripción decía: “Te enseñamos a configurar correctamente tu dispositivo y te ofrecemos los comandos esenciales”.

Sin embargo, al abrirla tan solo se pedía al usuario información como la dirección IP del altavoz o el número de serie con el fin de mostrarle anuncios.

Finalmente, la aplicación ha sido retirada este 28 de diciembre, y no se han reportado incidentes de seguridad. No obstante, el desarrollador de la app, One World Software aún tiene otras aplicaciones en la tienda de Apple, como “Buy/Sell” (Comprar/Vender) o “Any Font for Instagram” (Cualquier fuente para Instagram).

Apple no se ha pronunciado sobre esta brecha en sus controles.