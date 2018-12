La ‘palabra del año’ en español encierra una vergonzosa realidad

Ciudad de México.- La ex modelo brasileña Jennifer Pamplona, que gastó más de medio millón de dólares en cirugías para parecerse a la socialité estadounidense Kim Kardashian, se ha visto obligada a retirarse los implantes de silicona de sus pechos luego de que le explotara el derecho.

Pamplona realizó 30 procedimientos, entre ellos, rinoplastias, liposucciones, rellenos, cirugías de quemado y cirugías para extraer ocho costillas.

“No sabemos qué ocurrió, pero parece ser que la silicona no se colocó correctamente o no es de buena calidad”, expresó al diario Daily Mail.

Debido a ello, tendrá que extirpar sus implantes mamarios, lo que ocurrirá hasta febrero del próximo año.

“Sentí mucho dolor en mi espalda al tratar de sostener la silicona y, al tocar uno de mis senos, sentí que uno de los implantes estaba abierto. Fui a mi médico, y él confirmó que la silicona había explotado y ahora estoy lista para la cirugía en el nuevo año”, añadió.

La modelo, que ha trabajado para Versace, afirmó que no buscará volver a colocarse implantes ante el riesgo que suponen.

“Creo que después de que me saquen el implante, no tendré otro. El peso era mucho, era como sostener sandías, era una locura. No puedo imaginar cómo será no sentir mis tetas allí, pero me alegraré de no tener más dolor en la espalda. Antes me sentía capáz de cambiar todo por la belleza, ahora todo lo que quiero hacer es asegurarme de que estoy sana”.

“Todas las chicas quieren ser una sexy Kardashian y desde allí me obsesioné con Kim. Quería parecerme a ella y, a medida que el mundo empezaba a ver cuánto me parecía a ella, me hacía más y más cirugías. Cada vez que me realizaba una nueva cirugía me sentía feliz, hermosa y reconocida, esa sensación de ser famosa”, añadió.