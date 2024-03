Opinión.- Más allá del supuesto acuerdo con Marcelo Ebrard para que se respetara su propuesta de que la actual presidenta de Acapulco se reeligiera en el cargo, Abelina López Rodríguez tiene por cuenta propia una amplia trayectoria y una fuerte aceptación de las y los acapulqueños por sus acciones realizadas.

Entonces, la supuesta petición de Marcelo a la dirigencia morenista, y a la propia Claudia Sheinbaum, debe entenderse más bien, como el respeto a “la decisión del pueblo’. Abelina López ganó la encuesta de los aspirantes a candidatos de manera sobrada.

En apariencia, la presidenta Abelina tenía todo en contra: 1) No apoyó a Claudia Sheinbaum en la precampaña presidencial; 2) No mantiene una relación saludable con la gobernadora Evelyn Salgado, al contrario, su relación es ríspida y de muchos jaloneos políticos y físicos, como el empujón que le dio hace un año un guarura de la gobernadora a la presidenta de Acapulco; 3) No tiene una relación cordial ni de respeto político con Félix Salgado Macedonio, ni con el dirigente del partido, Jacinto González Varona; 4) Hasta antes del Otis estaba vetada por el propio presidente Andrés Manuel.

Ante este cúmulo de adversidades se tuvo que enfrentar Abelina López, quien será la primera mujer en ser reelecta en un cargo de elección popular en Guerrero.

Sin duda, su trabajo incansable en el territorio ante la tragedia del Otis -alejada de poses para la foto-, le valieron el reconocimiento del gabinete federal y del propio presidente.

López obrador tuvo que recurrir a un video de la alcaldesa de Acapulco donde avisa a la población de la proximidad y peligrosidad de Otis, ante los ataques de medios nacionales e internacionales de que no se avisó a tiempo a los acapulqueños del paso del huracán Otis. Eso contó mucho a favor de Abelina.

Los puntapiés postOtis fueron constantes para la presidenta, a tal grado que no le permitían el acceso a su equipo de trabajo para presentar el Plan de Recuperación del Otis, pero esto fue precisamente lo que evidenció los problemas y permitió corregir la ruta.

Abelina López se ganó la reelección a pulso. Sin duda, esto la coloca como una fuerte aspirante a la gubernatura del estado para el 2027.