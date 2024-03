Reconoce haber enfrentado acusaciones constantes y sugiere que grupos pagados intentan difamarlo



Acapulco, Guerrero, 25 de marzo de 2024.- Ante las quejas y denuncias interpuestas por la comunidad afromexicana sobre la usurpación de cargos de elección popular por parte de Movimiento Ciudadano (MC), el candidato al Senado, Mario Moreno Arcos, aseguró que su registro es legal y que no usurpa ninguna candidatura.

En un encuentro con militantes de su partido puntualizó que su registró se encuentra en orden y agregó que le han pagado a diferentes grupos de personas para denunciarlo por diferentes temas.

“Todos los días me están acusando por su puesto, le están pagando a un grupo de personas para hacer unos señalamientos en mi contra a querer insultarme, pero no me preocupa o inquieta y es algo que está resuelto”, expresó.

Dijo que todas las quejas que hacen en su contra posicionan su imagen debido a que le han dado cobertura a nivel estatal y nacional.

Mario Moreno expuso que todas las denuncias reflejan la preocupación por parte de los partidos opositores ante el miedo de ser derrotados en las urnas el próximo 2 de junio.

Asimismo reveló que se encuentra en la primera posición en las encuestas al Senado y que por ellos sus contrincantes han arremetido en su contra.