José Luis Urióstegui Salgado, candidato a la reelección, sostuvo que el colapso del puente colgante del Paseo Ribereño es un tema electoral y no jurídico

Cuernavaca, 23 de abril de 2024. – El edil con licencia de Cuernavaca, quien busca reelegirse en el cargo, José Luis Urióstegui Salgado, evadió su responsabilidad en el colapso del puente colgante del Paseo Ribereño que dejó al menos 20 personas lesionadas.

“El tema del puente caído ahí en la barranca de Amanalco es un tema electoral, no es un tema jurídico en el que de manera natural se pueda fincar responsabilidades a mi persona, se los digo con toda claridad”, expresó el candidato del PAN, PRI, PRD y RSP a la Presidencia municipal,.

Y es que apenas el 4 de abril de 2024 circuló en redes sociales un documento en el que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicitaba a una Juez de Control una fecha para iniciar una audiencia e imputarle a Urióstegui Salgado los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, lesiones e incumplimiento de funciones públicas en agravio del propio Ayuntamiento y seis personas lesionadas por el colapso del puente.

El Alcalde con licencia dijo que su conciencia está tranquila porque su Gobierno no construyó el puente.

“Totalmente, no tengo ningún problema ahí porque nosotros no construimos el puente, creo que eso les da una idea clara”, aseguró.

Sin embargo su Administración sí convocó a la reinauguración del espacio, a pesar de que su propio Gobierno ignoró una recomendación del área de Protección Civil sobre el riesgo de habilitar ese puente.

“Sí, pero yo no soy el técnico, si ven la Ley Orgánica Municipal hay claridad en todas las atribuciones del Presidente municipal”, respondió sobre su participación.

Y añadió que, en todo caso, la responsabilidad fue de sus secretarios.

“¿Para qué sirve un Secretario de Desarrollo Urbano, un Secretario de Obras Publicas si no para cumplir lo que técnicamente le corresponde? Yo he señalado que la Fiscalía Anticorrupción no ha cumplido con su deber”, dijo.

Y aunque tras la caída del puente el Gobierno estatal aclaró que la obra que llevó a cabo en el Paseo Ribereño no abarcó el puente colgante, Urióstegui Salgado nuevamente intentó responsabilidad a Cuauhtémoc Blanco y a su antecesor en el Ayuntamiento por el colapso del puente.

“Cuando acudimos a ese espacio el día 7 de junio del año 2022 había trabajos hechos por la Administración de Cuauhtémoc Blanco, como Gobernador y por Villalobos (Alcalde).

“En el caso de la Administración municipal se hizo una revisión por el área de Desarrollo Sustentable y por Desarrollo Económico, ni siquiera su servidor sabía que el puente tendría deficiencias que a la larga nos llevarían a un accidente lamentable para muchos, incluso para una persona cercana a mí, así que no temo haber transgredido la norma penal ni administrativa”, aseguró.

Y lejos de reconocer que el Gobierno que encabeza ignoró las advertencias en materia de Protección Civil en torno al puente, el Edil con licencia aseguró ser víctima de un uso faccioso de las instituciones.

“Y lo que se hace hoy es un uso faccioso de las instituciones para tratar de frenar una campaña electoral y con eso cierro mi comentario”, remató.