Flores prometió poner fin a los intereses que desvían los recursos destinados al Sistema de Agua del municipio



Cuernavaca, 15 de abril de 2024.- La candidata de Morena a la alcaldía de Cuernavaca, Alejandra Flores, arrancó su campaña política en el centro de la ciudad con un mensaje en el que exhibió el negocio del agua potable del edil y candidato panista José Luis Urióstegui Salgado.

“Vamos a poner un alto a los negocios de quienes han desviado los recursos que debe tener el Sistema de Agua de Cuernavaca para su operación, para que haya sustitución y reparación de las tuberías y válvulas que se requieren en la red. La gente de Cuernavaca sabe que cada día se pierden millones y millones de litros de agua por las fugas, algunas las vemos porque escurren por las calles, pero otras están ocultas, se filtran a la tierra y por eso no las vemos», expresó.

“Por si fuera poco, José Luis Urióstegui cobra más el día de hoy por el agua que no se tiene y que no tenemos en nuestras casas, muchos vecinos nos lo denuncian, que ese es el negocio de Urióstegui, que no haya agua, para que tengan que comprar pipas, que es un negocio privado, ¿o creen que no nos damos cuenta que cada vez hay más pipas último modelo? Claro que es un negociazo, y todos lo sabemos, y en lugar de invertir en renovar la red de distribución y mejorar la operación, solo van administrando el problema sin resolverlo, porque les conviene que el problema siga”, añadió la candidata.

En uno de los accesos a la Plaza de Armas de la ciudad, Alejandra Flores ofreció una conferencia de prensa para iniciar sus actividades proselitistas.

En el evento estuvo acompañada por las y los candidatos de Morena al Senado, a las diputaciones locales y federales, así como por los integrantes de su planilla y liderazgos sociales.

“Soy de Cuernavaca y como a miles de personas, me duele y me indigna que la ciudad esté abandonada, triste, gris, como el gobierno que hoy está al frente del Ayuntamiento. Hay muchas cosas que corregir y lo vamos a hacer porque es evidente que ante el abandono y el mal gobierno del PRIAN es necesario trabaja para garantizar que haya seguridad para todos.

“Vamos a recuperar las calles de Cuernavaca, una por una, vamos por un plan de rescate de imagen urbana con la más amplia convocatoria social en la ciudad para que la cosas cambien y se conserven las tenemos que sentir nuestras, y esta ciudad es nuestra, es de todos y la vamos a recuperar”, dijo.

Flores advirtió que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad está al borde del colapso, por lo que adelantó que una vez que gane la contienda por la Alcaldía de la ciudad implementará el denominado Plan Maestro Hidráulico Integral, que contempla acciones de corto, mediano y largo plazo en las áreas técnicas, operativas y financieras del organismo.

“Que se escuche fuerte y claro: no vamos a solapar el saqueo del sistema, y vamos a evidenciar sus malos manejos”, advirtió.