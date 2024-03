México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador exigió a Ricardo Salinas Pliego que presente pruebas de las acusaciones de “extorsión del SAT a empresarios”, y si es el caso, señaló, su gobierno actuará.

“No es nada, nada personal, que se entienda. Con todo respeto, Ricardo Salinas Pliego tiene pruebas o piensa que nosotros queremos extorsionarlo porque el gobierno es corrupto, lo único que le pediría es que presentara las pruebas y si presenta las pruebas, actuamos”. “Nosotros hicimos un compromiso de no mentir, de no robar, de no traicionar al pueblo”, afirmó.

En mi caso lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad, pero si él sostiene de que hay corrupción en el gobierno y que tiene las pruebas, habló del manejo de los programas del Bienestar, en particular de los adultos mayores, ¿dónde están las pruebas? Que presente las pruebas”, dijo.

López Obrador anunció que se harán públicos en una página del gobierno con todos los documentos que muestran el adeudo que tienen las empresas de Ricardo Salinas Pliego. Indicó que se busca que toda la población y especialistas fiscales, abogados puedan revisar los documentos.

Grupo Salinas debe 63 mil mdp

Las empresas del Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego, adeuda 63 mil millones de pesos en pago de impuestos a la hacienda pública.

El director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, informó durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que la dependencia realizó diversas auditorías a cuatro empresas de Salinas Pliego de 2008 a 2018.