México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su Gobierno “ha buscado acuerdos” con grupos criminales de la frontera sur, que padece una ola de violencia por la disputas de cárteles del narcotráfico.

“Se ha buscado la forma de llegar a acuerdos. Nosotros, la verdad, lo que exhortamos es a que no lleven a cabo actos ilícitos, eso es lo que hacemos, y cuidar a la población civil y no dejarnos intimidar por nadie, deben ellos entender que no se puede enfrentar la violencia con la violencia”, declaró en su conferencia matutina.

Sobre el grupo de encapuchados que detuvo a la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, en Motozintla, Chiapas, el domingo pasado, reconoció que pueden pertenecer a una organización criminal.

“Sí, es que pueden pertenecer a algún grupo, pero están también vinculados o puestos de acuerdo con Latinus, porque Latinus entrevista a grupos organizados, no estoy inventando nada”, justificó.

Los enmascarados, que pertenecen a un presunto grupo de autodefensas civiles, negaron el miércoles en un video que fuesen parte de un “montaje” de la oposición, como denunció López Obrador, a quien le pidieron “que diga las cosas tal y como son”.

“Si son ciudadanos que están preocupados por la violencia, por la falta de tranquilidad y la paz para que se encapuchan. No deberían de estar metidos en organizaciones criminales, no se puede enfrentar la violencia con la violencia”, enfatizó.

“Nosotros la verdad lo que exhortamos es que no lleven a cabo actos ilícitos y cuidar a la población civil y no dejarnos intimidar por nadie, deben ellos de entender que no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Todos somos mayores: no es quítate tú porque quiero yo, para que vienes aquí sí aquí mando yo”, mencionó.

-¿Es un grupo Cártel del Pacífico?

-“Si, es que antes”…

-¿Lo presionan?, se le preguntó al Mandatario.

-“No, porque yo no me dejo, no me dejo presionar por nadie, no establezco relaciones de complicidad con nadie, que pasó antes, se protegía a unos y se perseguía a otros”.

Aseguró que en esa zona de Chiapas hay un estado de derecho. “Sí, sí Claudia, estuvo por allá, también la candidata opositora”.