Reconoce el presidente la existencia de diferencias políticas e ideológicas, así como la importancia de resolver los asuntos relacionados con el presupuesto público



Ciudad de México, 3 de abril de 2024.– Al negarse a ser entrevistado por el empresario Ricardo Salinas Pliego, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que “siempre he evadido el acoso, siempre, entonces, no es nada personal, no voy a caer yo en ninguna provocación de nada”.

“Llevo tiempo luchando, brincando obstáculos, fui el corredor de obstáculos; sí me ponen uno lo brinco y ya, por eso me voy a jubilar”, justificó.

López Obrador insistió en que “es muy claro, tenemos diferencias en lo político y en lo ideológico; tenemos dos proyectos distintos de nación, dos maneras de pensar y de ser, distintas, que es lo más normal, siempre lo hemos dicho aquí”.

“Y además hay un asunto que tiene que ver con el presupuesto público y yo soy guardián de los dineros del pueblo, entonces lo primero es que ese asunto se resuelva”, recalcó.

En la conferencia mañanera, López Obrador aprovechó para llamar a las autoridades judiciales, a los magistrados, ministros, del Poder Judicial para que resuelvan sobre esos juicios”.

“Que le saqué la vuelta, sí, sí”, aceptó.