En un recorrido por las colonias Roca de Oro y Reforma Agraria en Acapulco, el ex diputado expresó su pleno respaldo a la candidata

Acapulco, Guerrero, 23 de abril de 2024.- El ex diputado David Jiménez Rumbo acompañó a Abelina López Rodríguez en su recorrido por las colonias Roca de Oro y Reforma Agraria, expresando su pleno respaldo a la candidata de la coalición Morena-PT-PVEM para la presidencia municipal.

“Nosotros somos Abelinos. ¡Vamos con la tía Abe! Unidos, ya no hay grupo Rumbo, todos vamos a ir contigo y le va a ir muy bien a Acapulco”, afirmó Jiménez Rumbo durante el evento.

Abelina López Rodríguez, reiteró su compromiso con la continuación de obras significativas en estas áreas, incluyendo la calle principal y proyectos integrales para mejorar el suministro de agua en la zona Poniente.

“Se los firmo en mi mente y corazón, que vamos a continuar”, aseguró la candidata.

Durante su caminata, López Rodríguez fue recibida con entusiasmo por los residentes, quienes expresaron su apoyo con exclamaciones como “¡Es un honor estar con Abe hoy!” y “Abe, el pueblo está contigo!”.

Leticia Lozano Zavala, llamó a la población para votar por Abelina López Rodríguez este próximo 2 de junio, destacando su historial de cumplimiento de compromisos.

“Hoy ella no viene a ver si puede, sino porque puede está aquí nuevamente. Me siento orgullosa de ella porque no les ha fallado; los tres años cumplió lo más que pudo con los compromisos de campaña, ningún presidente lo hace y hoy nuevamente viene a darle continuidad a esos trabajos que tenemos que llegar a culminarlos”, comentó Zavala.

La jornada concluyó en la colonia Reforma Agraria, donde don Rosendo, un vecino del lugar, agradeció a Abelina López por ser la única autoridad que apoyó con la pavimentación de la calle Graciano Sánchez durante su gestión anterior, destacando la importancia de la continuidad en el liderazgo para el desarrollo de la comunidad.