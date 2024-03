Con la que fuera la odiada y vieja clase priista de Tabasco, entre ellos los Cantón Zetina, ahora en Morena, habla que tiene “una gran reserva moral” para triunfar.

Tabasco.- Febrero loco y marzo otro poco. Este domingo, día del registro de Javier May Rodríguez en el IEPCT, como candidato a gobernador, amanece nublado. A las 9:20 horas, una llovizna pasajera de 10 minutos, hace sacar las sombrillas y paraguas, algunos buscan la protección de las cornisas,

En el área de invitados especiales está Raúl Ojeda Zubieta, coordinador de la circunscripción 3, que abarca Veracruz, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Oaxaca, el madracista Oscar Cantón Zetina, ahora candidato a senador por Morena, los candidatos a alcaldías y diputaciones federales y locales, y varios exaspirantes como Vianey Rodríguez Torres, de Nacajuca, así como Daniel Casasús y Jesús Alí, de Centro.

El expresidente del Consejo Estatal de Morena, César Raúl Ojeda Zubieta, lamenta la decisión de Fernando Mayans Canabal de dejar Morena para irse a Movimiento Ciudadano (MC) como su candidato a la presidencia municipal de Centro, y dijo que no ve en su amigo y casi su hermano, en estos momentos, que tenga alguna oportunidad de ganarle a Yolanda Osuna.

“Reflexioné varias veces con él, pero él estaba a la espera de alguna convocatoria, me dice, no lo sé y esta no se dio, y tenía ofrecimientos de varios, desfilaban en la oficina de 5 de Mayo (de varias) gentes a verlo; inclusive a mí me fue a visitar mi buen amigo Gerardo Gaudiano, pero yo estoy muy firme en mi decisión, soy lópezobradorista más allá de cualquier otra situación”, afirmó.

La rancia clase política priista

Convocada para las 9 horas, militantes y simpatizantes, férreos granieristas lanzan porras a Javier May, otros van alargando la valla para recibir al comalcalquense; para las 9:45, las cadenas humanas ya ocupan la mitad del ancho de la avenida Gregorio Méndez.

Javier May saluda, sonriente, y avanza sin retraso a la sesión del órgano electoral. La consejera presidenta, Elizabeth Nava Gutiérrez le entrega la Constancia y él dio su mensaje.

Javier May saluda a Arcadio León Estrada y a consejeros y representantes electorales. En un brevísimo mensaje les dice que su aspiración es legítima y cuenta con amplio respaldo: “nosotros actuamos con responsabilidad, siempre cumpliendo la ley”.

Tardó más en la pose para la fotografía, entre tantos y tantas simpatizantes, se acercó Evaristo Hernández Cruz, quien, trascendió, reclama la Secretaría de Movilidad; sin prisa el ganadero Arcadio León, exsenador priista, también se colocó al lado para la fotografía, lo mismo que Nidia Naranjo Cobián, la de tiki titiki tiki, a las 10:11 horas, regresa a su lugar con una sonrisa de oreja a oreja, plena de satisfacción, como nunca.

Como orador único, a las 10:20 horas, en la tribuna, Javier May saluda al dirigente estatal de Morena, Joaquín Baños Jiménez; al dirigente estatal del Partido Verde, Miguel Vélez Mier y Concha y al Comisionado Político del Partido del Trabajo en Tabasco, Martín Palacios Calderón.

Saluda a las candidatas y candidatos al Senado de la República, aunque personalizó el de Oscar Cantón.

Agradece la presencia de quienes vienen de los diferentes sectores de la sociedad, “que se han sumado a nuestro movimiento”.

En la tribuna plantea que “aspiramos a gobernar Tabasco, de manera genuina y legítima, para que el pueblo nunca más sea abandonado”.

Dice que se trata de una aspiración respaldada por la suma de tres partidos que, en conjunto, integramos la Coalición Sigamos Haciendo Historia en Tabasco.

“Como ustedes saben Tabasco es la cuna del movimiento iniciado por Andrés Manuel López Obrador, quien siempre será nuestro ejemplo”, afirma.

-¡Obrador!, ¡Obrador!, ¡Obrador! -corean.

La revolución de las conciencias

“Han sido muchas las etapas de nuestro movimiento. Sin embargo, en todo este tiempo, que ya suman más de 30 años, el pueblo siempre ha respondido, y nunca se ha apagado la llama de la esperanza.

“Ahora estamos frente a otro momento histórico, donde pueblo y esperanza vuelven a ser fundamentales para que la transformación se consolide y los logros alcanzados no sean desmantelados.

“Estoy seguro que, igual que siempre, vamos a salir adelante porque se ha avanzado mucho en la revolución de las conciencias y la gente no se deja engañar.

“Pueden hacer guerras sucias, insultar, o gastar sumas millonarias en bots, pero nunca van a poder con las mujeres y hombres conscientes que defienden el bienestar y las libertades”, indica.

Los militantes y simpatizantes, en la calle Eusebio Castillo, hacia Rosales, están pendientes del discurso por medio de pantallas gigantes.

En su mensaje Javier May asegura que el pueblo quiere que siga la transformación, y por eso la doctora Claudia Sheinbaum va arriba en todas las encuestas, y ganará la Presidencia de la República por amplio margen.

-¡Presidenta!, ¡Presidenta!, ¡Presidenta! –responden.

Discurso sin originalidad

“Aquí en Tabasco también vamos hacia un triunfo inobjetable. Todas las encuestas publicadas nos dan más de 50 puntos de ventaja y estamos seguros que esa tendencia no va a cambiar”, prevé.

Adelanta que en una semana comenzarán las campañas estatales y vamos a poder plantear las propuestas que tenemos para bien del pueblo tabasqueño, “queremos que la gente sea feliz y que la transformación se consolide, queremos que no haya retrocesos y que no regresen los privilegios ni la corrupción”.

“Queremos que las personas vivan con dignidad, desde sus primeros días hasta la última etapa de su vida. Queremos que las personas indígenas, mujeres, profesionistas, campesinos, estudiantes, que todas y todos puedan avanzar sin detenerse por falta de oportunidades”, expone.

Javier May llama a que nadie se quede atrás, ni nadie se quede afuera; que lo material no se imponga sobre lo humano; que el ejemplo de vida para las y los jóvenes sea la rectitud, el trabajo y la fraternidad, en vez de la riqueza fácil, la prepotencia y la violencia.

“Queremos que la honestidad se vuelva práctica común, porque si perdura el egoísmo y el individualismo, no vamos a tener viabilidad como sociedad, por eso queremos recuperar el respeto entre todas las personas; fortalecer el sentido solidario y comunitario; y reconstruir el tejido social”, puntualiza.

La reserva moral del expriismo

Por fortuna, no todo está perdido -asegura-, en nuestro pueblo existe una gran reserva moral que ha mantenido a flote a Tabasco, gente que nunca se ha dejado comprar ni se ha dejado vencer; gente que ha resistido, y que sigue diciendo a sus hijas e hijos que es posible salir adelante sin avasallar al prójimo.

“Tenemos que seguir luchando para que en Tabasco no regresen los privilegios, la corrupción ni el abandono”.

Por eso, convoca, unidos y organizados, a reconstruir Tabasco entre todas y todos, “a que juntas y juntos hagamos la hazaña de entregar a las nuevas generaciones realmente un mejor Tabasco”.

“Pero tenemos que aplicarnos a fondo y entender que las cosas no pueden seguir igual, si esperamos resultados diferentes, no podemos seguir haciendo lo mismo, tampoco podemos perder el tiempo en divisiones: en nuestro movimiento caben todas y todos”, recalca.

También, aclara, que “quien ya se cansó de luchar o perdió las convicciones y se quiera ir, está en su derecho, que le vaya bien, pero nosotros vamos adelante en unidad, somos mayoría…

-¡Somos mayoría!, ¡Somos mayoría!, ¡Somos mayoría! -responden.

“…tenemos mucho trabajo por hacer y no podemos fallar”, continúa.

Otra vez, el poder lo va tener el pueblo

Recuerda que el General Francisco J. Múgica, ese gran revolucionario que gobernó Tabasco, decía que: en más de un aspecto, la política era lo que sucedía entre los políticos.

Dijo que desde aquel tiempo, “este gran hombre que trabajó junto a Lázaro Cárdenas, también razonaba que la política más bien debía ser: eso que sucede entre pueblo y gobierno”.

“Nosotros pensamos igual, que la política en efecto debe ser lo que sucede entre pueblo y gobierno, y nos inspiramos también en lo que tanto ha repetido el presidente Andrés Manuel López Obrador, que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás.

“Por eso, nosotros vamos a actuar siempre bajo el principio de que: Por el bien de todas y todos, primero los pobres, y nuestra forma de gobernar siempre será: mandar obedeciendo.

“Que nadie se ofenda, pero con nosotros, ahora, en Tabasco, el poder lo va a tener el pueblo”, diferenció.

Reiteró su compromiso de actuar siempre con mucha responsabilidad y sin descanso. “no nos vamos a distraer, por el contrario, nos vamos a concentrar, desde la campaña: caminando casa por casa, recorriendo como muchas otras veces las comunidades más alejadas y olvidadas, escuchando las necesidades de la gente, sin excluir a nadie, para construir el segundo piso de la transformación”.

Con ese propósito pondré al servicio de la gente todo el empeño y la experiencia adquirida en los distintos encargos y responsabilidades que en mí han sido confiadas, por nuestro Presidente, y así como le dije a él, les digo a ustedes: No les voy a fallar.

¡Que nadie pierda la esperanza! Estamos bien y de buenas. ¡Vamos a la campaña con alegría y determinación!

Vamos a ganar por paliza

Aseguró que en Tabasco vamos a ganar de manera histórica la Presidencia, la Gubernatura, las senadurías, las diputaciones federales, las presidencias municipales y las diputaciones locales.

“¡Vamos por seis de seis!”, se compromete.

May Rodríguez invita al arranque de campaña por la gubernatura de Tabasco el próximo sábado 16 de marzo.

“Ese primer día visitaremos Paraíso, Comalcalco y Huimanguillo, acompañados por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la próxima Presidenta de México”, anuncia.

A la salida, Jesús Alí, dice que con Javier May, Tabasco tiene rumbo.

José López Obrador, de guayabera blanca, dice, referente a la renuncia de Fernando Mayans y Tomás Brito que “ya lo dijo el compañero Javier, que les vaya bien, nada más que el pueblo está de este lado, vamos a ganar y vamos a ganar bien, como diría el compañero Andrés Manuel, vamos a ganar por paliza”, expresa.

Este domingo estuvo la ambulancia con paramédicos, pero no hubo desfallecidos.