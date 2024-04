Tabasco debe salir de la indigencia cultural por causa de imposiciones y malas prácticas de los gobiernos de los últimos 30 años.

Villahermosa, Tabasco.- Las y los candidatos de los partidos políticos que compiten por el cargo de gobernador en Tabasco, fueron convocados por hacedores de arte y cultura, promotores y diversos colectivos, a la Primera Asamblea Estatal de Cultura y Derechos Culturales 2024 para entablar un diálogo circular para buscar soluciones a la crisis que atraviesa ese sector en el estado.

En conferencia de prensa efectuada este día en el café Jaguar Negro del Centro histórico de Villahermosa, los artistas y promotores informaron que el evento se realizará el próximo domingo 14 de abril, a las 11 horas en el auditorio Manuel Sánchez Mármol de la Universidad Autónoma de Tabasco (UJAT), con la finalidad de escuchar las propuestas sobre política cultural que tienen los candidatos que buscan el voto.

Informaron que fueron invitados las y los candidatos: Lorena Beaurregard de los Santos del PAN-PRI; María Inés de la Fuente Dagdug, de Movimiento Ciudadano; Javier May Rodríguez, de la coalición “Sigamos haciendo historia” que encabeza Morena; y Juan Manuel Fócil Pérez, del PRD.

Informaron que además de los candidatos está invitando a todos los hacedores de arte y cultura, promotores, artesanos, artistas urbanos, académicos y públicos interesados en que a Tabasco le vaya bien culturalmente, a la Asamblea del próximo domingo 14 de abril.

No queremos que se repita lo mismo

“Queremos que las y los candidatos nos escuchen y atiendan. No como un simple gesto político, sino con el mismo interés que han mostrado a la hora de reunirse con turisteros, constructores, médicos, maestros. La cultura no es menos importante que el turismo, o los comerciantes. Sin cultura no hay sociedad. Sin arte y cultura impera la barbarie”, afirmaron.

“No queremos que se repitan en Cultura las prácticas del pasado de que se imponga a cualquiera en la Secretaría de Cultura sin tomar en cuenta la opinión de la comunidad cultural y artística de Tabasco”.

“No queremos que se repita la misma conducta política del pasado que ignoró y maltrató a los creadores artísticos y promotores culturales”, enfatizaron.

“No queremos que se repita la politiquería y la grilla que impone funcionarios en cultura por simple acuerdo político porque eso ha dañado al estado”, señalaron

Los hacedores y promotores dejaron claro que no están pidiendo ningún apoyo. “Estamos exigiendo derechos culturales que es una garantía constitucional. Estamos exigiendo la atención y el diálogo directo con los candidat@s porque es un derecho que tenemos como sector de la sociedad y una obligación que tienen ellos de escuchar y atender a todos”, enfatizó la promotora cultural Delia Cantoral, en representación del Colectivo.

Por su parte, el promotor de la cultura científica, Arturo Feliciano Méndez Álvarez, mencionó que no solo hacedores y promotores están en mala situación, sino que también los trabajadores de la Secretaría de Cultura están incómodos porque se les han reducido prestaciones, capacitaciones y, sobre todo, las condiciones de las oficinas y centros de trabajo están mal.

Soluciones a la indigencia cultural

En voz de Jaime Ruiz, escritor, periodista y promotor cultural, mencionaron que “si se quiere atacar de fondo la causas de la violencia, entonces la cultura y el arte deben ser considerados como factor central del desarrollo”.

“Queremos que las y los candidatos valoren a la cultura y el arte y dejen de verlo de forma despectiva y marginal como lo han venido haciendo desde más de 30 años”.

El activista por el arte y cultura, destacó que esta es la primera vez que las comunidades cultural y artística de Tabasco invitan a una Asamblea Estatal por los Derechos Culturales a las y los candidatos para dialogar y buscar soluciones, entre todos y todas.

Dijo que se buscan soluciones a la situación crítica por la que atraviesa este sector que es clave para la pacificación y la armonía.

Mencionó que La cultura es la herramienta fundamental para atacar las causas que originan la violencia.

“Queremos mostrar el valor político y social que tiene el arte y la cultura como creador fundamental del bienestar comunitario”, refirió.

Participaron en la conferencia: los y las activistas culturales: Delia Cantoral; Dulce María Córdova Burgos; Jaime Ruiz; Arturo Feliciano Méndez Álvarez; Mario de la Rosa de la Rosa, así como la presencia de varios integrantes del Colectivo Tabasco Cultura.

Las imágenes son del fotoperiodista Tomás Rivas.