México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la delincuencia se porta bien con él cuando visita entidades donde hay presencia del crimen organizado, siempre “se porta bien” y lo han respetado, dijo.

“Yo recorro todo el país, tengo cientos de anécdotas de eso. Imagínese ir a Batopilas, Urique, Morelos, en Chihuahua, al Fuerte, a Sinaloa de Leyva, a Choix, Badiraguato, a Canela”, refirió.

-¿Se porta bien el crimen cuando usted va para allá?, le preguntaron.

“Pero siempre, no es ahora, iba yo a todos los pueblos, a Tamazula, tengo el orgullo de conocer todos los pueblos de México, no hay nadie que conozca todos los municipios de México y si encuentran a alguien me lo presentan y siempre a ras de tierra y respetuosos todos, y sin guardaespaldas y sin carros blindados”, expresó.

El presidente López Obrador dijo que a veces se ha encontrado con “gente extraña, pero respetuosa”.

Aseguró que las agresiones que se dan en el país, por lo general, son entre los grupos de la delincuencia, pues aunque cualquier pérdida de vidas humanas es lamentable, se respeta a los ciudadanos.

“Porque no hay aquello que decía Calderón: vamos a declarar la guerra y pueden haber daños colaterales”, reiteró.