Acapulco, 29 de febrero de 2024.- Vecinos de diversas colonias denunciaron la imposición de candidatos a la diputación por el distrito 5 local por parte de la dirigencia de Morena.

Con pancartas en mano el grupo de personas acusó al partido guinda de no realizar de forma correcta las encuestas y de querer imponer a políticos con los que nunca han tenido relación o cercanía.

“Nos quieren meter personas o candidatos que nunca hemos visto cuando ni siquiera han venido o recorrido nuestras colonias”, afirmó Rocío Pacheco.

El grupo de colonos dijo que solo han tenido relación con Rosa María Aguilar Miranda quien también compite por este distrito en la encuesta.

Entre las figuras de Morena que aspiran por el distrito 5 se encuentran Ricardo Martínez, Humberto Piza Pérez, Laura Caballero y Violeta Martínez Pacheco.

Los vecinos aseguraron que no han recibido la visita de ninguno de los políticos salvo por Aguilar Miranda, por ello piden a Morena que no imponga a un candidato que no conoce las necesidades de las colonias.