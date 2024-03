Sostuvo que Morena comete los mismos errores del pasado, al igual que el PRD

Acapulco, 22 de febrero de 2024.- El ex presidente municipal, Alberto López Rosas afirmó que no participará en las próximas elecciones con la bancada de Morena y agregó que se encuentra abierto a las propuestas de otros partidos políticos.

En entrevista, el político sostuvo que Morena comete los mismos errores del pasado como fue en el caso del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

También acusó al senador Félix Salgado Macedonio de tenerlo marginado, y que por ello no participará en estas elecciones con el partido guinda.

“Yo creo que no encajo en el partido, me parece que la actitud que han venido asumiendo no es la correcta. Por decisiones de Félix Salgado Macedonio me han tenido marginado”, expresó.

Sobre su asistencia a la presentación de Mario Moreno como candidato a la senaduría de Guerrero por Movimiento Ciudadano (MC) explicó que fue por una invitación por parte de varios actores con quienes concuerda en su modo de hacer política.

Asimismo expuso que hay conversaciones con MC para una posible inclusión.

Pese a no tener un plan definitivo López Rosas precisó que sí tiene deseos de participar, pero que esperará el momento para dar a conocer en qué partido irá.

“Yo estoy abierto a los acercamientos, hay un tema interesante ahora que estuve en el evento de Movimiento Ciudadano realmente no hay una invitación concreta, pero esperaremos y tomaremos una decisión”, concluyó.