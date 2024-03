Ciudad de México, 28 de febrero de 2024.- El registro ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Javier May Rodríguez como Candidato a Gobernador, postulado por la coalición de MORENA, PVEM y PT, está programado para el próximo 10 de marzo a las 10 horas, informó este martes el dirigente estatal morenista, Joaquín Baños Jiménez.

“Solo se está preparando la logística porque la invitación es abierta a militantes y simpatizantes para asistir, May Rodríguez tiene de 60 a 70 por ciento de aceptación electoral”, dijo.

El pasado miércoles 21, la coalición de los tres partidos le entregó a May Rodríguez la Constancia de Candidato a Gobernador en la que ofreció “trabajar sin descanso, con todo el aprendizaje que he tenido en los encargos y en la lucha durante 35 años; no debemos permitir que regresen los que abandonaron al pueblo, los que le hicieron daño al pueblo”.

Convocó a actuar a todos y todas con mucha responsabilidad, “lo que nos une, el único compromiso, es con el pueblo; la Transformación está por encima del interés individual”.

“Que no haya duda, ¡en Tabasco vamos a arrasar!”, recalcó.