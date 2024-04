Las peticiones de seguridad se dan luego de los asesinatos de nueve candidatos a cargos de elección popular



Acapulco, Guerrero, 18 de abril de 2024.- En Guerrero 12 candidatos a diferentes alcaldías y a una diputación local han solicitado seguridad en el desarrollo del proceso electoral, informó el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jacinto González.

En entrevista, el dirigente estatal dió a conocer que los candidatos que han pedido seguridad son de los municipios de Xochistlahuaca, Chilapa, Juan R. Escudero, Taxco de Alarcón y Chilpancingo.

Jacinto González señaló que es preocupante que algunos partidos políticos hayan cedido presuntas concesiones al crimen organizado y sostuvo que Morena no aceptará ninguna clase de oferta o imposición.

“Morena no dialoga con ellos, Morena no acepta que se inmiscuyan en nuestros procesos internos, tanto que por eso es el partido más agredido en Guerrero, nosotros llevamos nueve aspirantes asesinados porque no aceptamos que vengan a querernos imponer”, expuso el dirigente estatal.

Por otra parte, ante la postura de la comunidad de la diversidad sexual de impugnar candidaturas por presuntas usurpaciones el dirigente de Morena dijo que están en su derecho de presentar sus inconformidades aunque reiteró que el partido guinda tiene el respaldo en los tribunales.

“Tienen derecho a presentar sus inconformidades, pero nosotros lo solventamos frente a los tribunales”, abundó.