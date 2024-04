El Ayuntamiento autorizó la tala de árboles en la colonia Lomas de Atzingo, ante la oposición de vecinos

Cuernavaca, 22 de abril de 2024.- En medio de la intensa ola de calor por la que atraviesa Cuernavaca, el Ayuntamiento de Cuernavaca autorizó la tala de decenas de árboles en un predio de la Colonia Lomas de Atzingo.

El Día de la Tierra se celebra el 22 de abril de cada año. Este día tiene como objetivo concienciar a la población sobre los problemas ambientales que afectan al planeta y promover acciones para su protección y conservación.

Vecinos inconformes con la decisión del Gobierno municipal del PAN impidieron que la tala continuara, pues aseguran que hasta el momento ni el Ayuntamiento, ni los trabajadores han comprobado que cuentan con el permiso necesario para realizar el corte de los árboles.

“Aquí hay un terreno que muchos años estuvo baldío y estuvo lleno de árboles y flora y aquí es el refugio de los animalitos que de todas las construcciones que ya nos han hecho a nuestro alrededor, todos los animalitos se han venido para acá, pero ahora ya están igual aquí tirando los árboles, ya cortaron palmeras, ya tiraron un montón de árboles, entonces ¿qué va a pasar con todo esto? Ya no tenemos pulmones en Cuernavaca y quieren seguir talando y talando”, expresó María del Rosario Gómez Flores.

La mañana de este lunes el ruido de las motosierras alertó a los vecinos sobre la tala de árboles y palmeras en un predio ubicado en la Calzada de los Actores.

De acuerdo con los habitantes de las casas aledañas, una promotora habitacional pretende construir en el predio 9 casas para lo cual aún no cuenta con el permiso.

“Hoy nos dimos cuenta (de la tala) de los más grandes, pero ya tienen ahí mucho tiempo, porque ya no hay árboles pequeños, entonces estamos inconformes que estén dando permisos y permisos para hacer tiradera de árboles.

“Ni con la ola de calor se compadecen de los árboles, ni de los animales, los animalitos ahorita me imagino dónde estarán ahorita escondidos, espantados de todo esto que están haciendo”, dijo María del Rosario.

Maricela Rivera Bahena, añadió que aunque la empresa cuente con los permisos necesarios, los vecinos no permitirán que se lleve a cabo la tala de árboles en el terreno.

“Sabemos que don dinero es lo que hace, mire, van con su mochada, pagan al Ayuntamiento, pagan a lo de la flora y fauna y sabe qué, a ellos les sale, porque ellos ya sabemos que son de paso y que dejen lo que dejen Cuernavaca ya no es la Eterna Primavera, como era, porque así como estamos ahorita acá es todo Cuernavaca, entonces ¿qué nos espera? ¿Qué vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos?

“En total ya tienen 47 arbole marcados, numerados que van a tirar, oiga esto no es justo. Dijeron que nos iban a enseñar sus permisos y hasta ahorita no nos han enseñado nada”, comentó.

La exigencia es que, de existir, el Gobierno municipal, cuyo Alcalde solicitó licencia para contender nuevamente por la Presidencia municipal, revoque los permisos a la empresa constructora.

“Que revoque ese permiso, si es que existe. No (vamos a permitir que se talen los árboles) aquí nos verán plantados o vamos a cerrar calle, mañana o en cuanto no tengamos respuesta, los árboles no los van a tirar”, aseguró.