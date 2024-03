En esta crónica, Samuel Soto narra un momento crucial para Morena y para el futuro político de Tabasco: el registro de sus candidatos a las presidencias municipales



Para las 15:30 horas, la cita para el registro de sus candidatos de MORENA a las presidencias municipales -diez mujeres y siete hombres-, los militantes y simpatizantes ya habían llenado la calle Eusebio Castillo con más de una hora de anticipación.

Las ideas y propuestas, las pasiones y las razones, por otro gobierno obradorista, sin López Obrador, está iniciando. Caras y hombros descoloridos empiezan a enrojecerse. Carlos Chiñas, de Centla, avanza contento “para apoyar a mi presidente”.

Son las cuatro de la tarde, y por el altavoz apremian la presencia de José del Carmen Olán Olán, de Bernardo Barrada Ruiz, para que les abran paso. Llegaron puntuales, Yolanda Osuna Huerta, María de la Cruz López. Las pancartas identifican a militantes: Cárdenas, Centla.

Los sombreros de hojas artificiales verdes y guindas remiten a Tenosique. El bullicio morenista de viejo cuño y de recién llegados expriistas y experredistas mengua a las canciones de los mariachis; la batucada acalla el murmullo.

Pasarela

Para las 16;10 horas los ya candidatos a las alcaldías salen del Instituto Electoral y forman una fila para subir al templete con dos gradas.

Suben: Beatriz Castañón Félix que contenderá por la presidencia municipal de Balancán; Euclides Alejandro Alejandro, por la de Cárdenas; Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, por Centla; Yolanda Osuna Huerta, por la reelección en Centro; Ovidio Salvador Peralta Suárez, por Comalcalco; María de la Cruz López, por Cunduacán.

Denisse Ocampo Vargas va por la alcaldía de Emiliano Zapata; Mari Luz Velázquez Jiménez, por Huimanguillo; Guadalupe González Morales, por Jalapa; José del Carmen Olán Olán, por Jalpa de Méndez; Marisol Soledad Villamayor Notario, por Jonuta; Gaspar Trinidad Díaz Falcón, por Macuspana.

MORENA también registró a Sheila Darlin Álvarez Hernández, por la reelección en Nacajuca; a Bernardo Barrada Ruiz para contender por segunda ocasión, no continua por la alcaldía de Paraíso; Beatriz Bocanegra Ascencio, por Tacotalpa; Miguel Ángel Contreras Verdugo, por Teapa, y Dolores del Carmen Zubieta Ruiz, por Tenosique.

Acompañan a los candidatos: el consejero nacional José López Obrador y el consejero estatal Rafael Sánchez Cabrales e integrantes del comité estatal: Marlene Guzmán González, Rosa Cuevas Castro, Nidia Naranjo Cobián, Deisy Tosca Cerino, Esther Mayo Pérez.

Gente buena

El primer orador, el presidente provisional, Joaquín Baños Jiménez, hace una categorización, se refiere al morenismo de los diecisiete municipios “siempre fiel”, el que sabe que el futuro empieza hoy.

“Debemos dejar de lado el proceso interno para dar paso a la más grande tarea de organización y movilización de los últimos tiempos, para asegurar un triunfo inobjetable y categórico: el carro completo”, recomienda. Surgen los aplausos y un cohete truena.

Dice que la gente buena y trabajadora que está construyendo a la Cuarta Transformación seguirá haciendo historia, que hay la confianza de que seguirá haciendo de MORENA un instrumento vivo al servicio del pueblo.

“Deben estar orgullosos de su trabajo candidatas y candidatos, agradecidos por el respaldo que les manifiestan”, anima.

Baños Jiménez llama a trabajar en equipo, en que lo más importante es que lo que no tienen unos lo compensarán los otros, “y que en la fuerza del equipo radica la fuerza de la Cuarta Transformación”.

Concluye su discurso, corto, con la convocatoria a defender con alma y corazón al proyecto de Claudia Sheinbaum y el de Javier May, al legado del más ilustre de los tabasqueños, de la época reciente, Andrés Manuel López Obrador. Es el nombre del Presidente, el que aviva los aplausos.

De mano

El turno es de Yolanda Osuna Huerta, que va por la reelección en la presidencia municipal de Centro.

Agradece la deferencia que le dieron sus compañeros para que diera el mensaje que inició recordando al humanista, y con mucho amor a su pueblo, inició hace cinco años el renacimiento de México, el renacimiento moral.

“Y su ejemplo ha sido inspirador para quienes al igual que él creemos que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone servicio de los demás”. Unos cohetones truenan.

Osuna Huerta pasa a la cita de Claudia Sheinbaum de que México está cambiando para bien, que no habrá marcha atrás en los logros alcanzados de este movimiento de unidad, democracia, humanismo, justicia y felicidad…

Corta el discurso, hace el espacio, en espera del aplauso que llega segundos después, dosificado.

Con la voz de escritorio, pausada, dice que las mujeres no solo han demostrado que pueden formar familias, sino que, además, estamos preparados para ser mejores ciudadanos “las mujeres desempeñamos un rol fundamental en la iniciativa privada, en la política y en el servicio público”.

Dice que en Tabasco, de la mano de Javier May Rodríguez .aplausos de por medio-, “trabajaremos para hacer realidad las propuestas que nos conduzcan a segundo piso de la transformación, el triunfo será contundente”.

Lee, aquí, en esta tierra, en esta agua, el liderazgo social, como en ningún otro estado, echó raíces la revolución de las conciencias, “Tabasco es bastión de la transformación”.

“Vamos unidos, a impulsar una campaña propositiva para estar a la altura de las circunstancias de nuestros municipios, seremos políticos de calle”, asegura.

En cita de Carlos Pellicer llama a sembrar la semilla de la esperanza de la prosperidad compartida en tierra fértil, para repetir la consigna “es un honor estar con Obrador”.

“Pongamos por delante, palabra y compromiso, porque siempre hemos creído en que el poder político es para servir al pueblo y evitar la tentación de privilegios, qué la unidad sea nuestra fuerza”, propone Osuna Huerta.

Participación

Va al micrófono el candidato Ovidio Peralta Suárez, que llama a su municipio, Comalcalco, la Capital de la Dignidad.

Reconoce que su familia y sus amigos son de soporte para tener la sensibilidad social, Javier May me enseñó el valor de servir en el territorio, el de aprender a ver los rostros de miles de personas que tienen viva la llama de la esperanza. Los aplausos son más intensos.

Dice que esta ceremonia es momento de reflexionar ¡sobre el rumbo que queremos para nuestro pueblo!

“Estoy orgulloso de estar al lado de grandes, hombres y mujeres que han luchado, desde hace mucho, porque exista una verdadera democracia participativa”, destaca.

Recalca que está orgullos de estar en el movimiento que ha dignificado la vida de miles de familias a través del humanismo mexicano.

“Nos inscribimos como candidatos y candidatas a presidentes municipales de los diecisiete municipios de nuestro estado, con la claridad que debemos respetar los principios de no mentir, de no robar, de no traicionar al pueblo. Damos el banderazo al segundo piso de la cuarta transformación aquí en Tabasco”, dice apasionado.

La ceremonia termina con los vítores entre el remolino de papelitos de colores, de la tarde calurosa.