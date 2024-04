Una encuesta “no autorizada” difundida por el candidato de MC muestra a la alcaldesa encabezando la contienda electoral por el Ayuntamiento

Chilpancingo, 5 de abril de 2024.- Este viernes, circuló a través de redes sociales una encuesta difundida por el candidato del Partido Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de Acapulco, Yoshio Ávila, en la que reconoce una ventaja de la actual presidenta de Acapulco, Abelina López Rodríguez.

La encuesta difundida, realizada el 2 de abril por la empresa encuestadora Massiver Caller, indica que supuestamente Abelina López Rodríguez tendría el 29.9% de las preferencias electorales, mientras que Yoshio Ávila obtendría el 27.7%, y un 14% optaría por otro candidato.

En una sencilla plantilla y con la leyenda de que la supuesta encuesta es privada, no está autorizada su difusión y no se encuentra registrada ante autoridades electorales, también da a conocer que el 24% de los encuestados aún no decide su intención de voto.

Esta encuesta se difundió después de que la encuestadora Rubrum diera a conocer resultados que colocan a la actual alcaldesa con 35% de preferencia y a Yoshio Ávila apenas con el 13%.

Estas dos encuestas se dan a conocer el mismo día en que, por un lado, Ángel Aguirre expresó su apoyo a Yoshio Ávila, haciendo un llamado al voto cruzado, y por otro lado, el senador Félix Salgado Macedonio convocó a votar 5 de 5 por Morena, incluyendo a Abelina López Rodríguez.