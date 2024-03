Denuncian que la alcaldesa es víctima de violencia política, tanto de la oposición como de facciones internas de Morena



Acapulco, 22 de marzo de 2024.- Integrantes del Frente Amplio de Gestores Sociales acusaron que la alcaldesa Abelina López Rodríguez sufre violencia política por parte de la oposición y de ramificaciones al interior de Morena por buscar la reelección a la presidencia.

En conferencia de prensa, el presidente del frente José Luis Avila Vásquez dijo que es natural que se inicie con una serie de ataques contra la morenista por los resultados que la definen como la coordinadora del comites de defensa de la 4T.

“Es natural así es el trabajo político, en la política los que hacemos trabajo estamos expuestos a que nos critiquen y a eso está expuesta la presidenta”.

Expuso que gran parte de los ataques vienen de ramificaciones y grupos al interior del partido guinda por lo que hizo un llamado a la unidad para que cese la violencia y continúen las reformas las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En la misma corriente de Morena hay diferentes corrientes hay unos que están de acuerdo con el trabajo y el proyecto de la maestra Abelina y otros no, por ello tenemos que hacer un llamado a esos que se oponen a unirse debemos apoyar a la presidenta”

Otros argumentaron que los ataques recibidos en redes sociales no son correctos y que se tratan de faltas a la constitución mexicana.

“La critica no es mala es malo cuando hablan mal de la persona no se vale y no está dentro de nuestra constitución eso es violar la constitución”, afirmó uno de los gestores.