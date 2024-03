El funcionario defendió la gestión financiera ante protestas, negando corrupción y señalando chantajes políticos.

Acapulco, 23 de febrero de 2024.- Ante las protestas por parte de prestadores de servicios por actos de corrupción, el secretario de Turismo Municipal, David Abarca Rodríguez afirmó que hay finanzas sanas y transparencia al interior de esta dependencia.

El funcionario dió a conocer que los 47 millones de pesos que se le asignaron de presupuesto a la Sectur se utilizaron para actividades y viajes de promoción del destino.

“Yo siempre me he manejado en un perfil bajo no se ahora la razón de que me esten atacando. Yo no voy a ceder a chantajes políticos, yo prefiero renunciar a ceder a chantajes”, expuso.

Por otra parte, sostuvo que la violencia no es impedimento para que los turistas visiten este destino de playa.

Una de las rutas promovidas por la Sectur es la POP, la cual contempla una travesía por los destinos de Acapulco, Taxco de Alarcón e Iguala, los cuales han tenido un repunte de hechos violentos

“Vamos a seguir trabajando para brindar seguridad, ya hablamos con el secretario estatal y buscamos lo mismo con nuestros amigos de los diferentes municipios”.

Sobre los bloqueos que han ocurrido en la ciudad mencionó que alejan al turismo que llega al puerto, y que han ocasionado pérdidas millonarias a los hoteles y a los empresarios.

“Necesitamos cuidar el turismo, estos bloqueos dañan y alejan a los visitantes”, finalizó.