México.- Siete conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador se eliminarán, luego que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó modificarlas o eliminarlas por pronunciamientos vinculados a las elecciones, así como la difusión de propaganda gubernamental.

También se aprobó una tutela preventiva al mandatario, a fin de que no se violen de modo irreparable los principios constitucionales.

El PAN y PRD presentaron tres quejas contra el presidente López Obrador, en las que resultaron procedentes las medidas cautelares, por lo que tendrá un plazo de seis horas para hacer las modificaciones.

Las mañaneras denunciadas son las del 6, 7, 8 y 9 de enero, así como del 2 de febrero, 4 y 6 de marzo.

En un primer asunto, el PRD denunció la mañanera del 2 de febrero. Sin embargo, el proyecto originalmente planteaba que las expresiones estaban amparadas bajo la libertad de expresión y no se proponían medidas, a lo que se opusieron la mayoría de las consejerías.

El consejero Arturo Castillo señaló que el presidente habló de la continuidad del proyecto de nación que encabeza, de cara al término del sexenio.

“Hay mucha gente que quisiera que yo me quedara. Me está diciendo ahora: ya se va y tenemos esto pendiente. Y les digo: va a seguir lo mismo, va a ser hasta mejor porque ya sentamos las bases, ya limpiamos el camino y este movimiento no lo detiene nadie”, expresó el presidente López Obrador en dicha conferencia.