Opinión. El candidato de la coalición electoral: “Sigamos haciendo historia”, Javier May Rodríguez dio a conocer el calendario de sus “diálogos” regionales por la “transformación”, es decir, una especie de foros donde se acarrea gente, se toman la foto y se presume el supuesto apoyo recibido. Son actividades de campaña que no tienen más razón de ser que la publicidad.

Uno de estos diálogos es el que está programado para el día sábado 06 de abril, se trata de una especie de foro donde los organizadores mezclaron el deporte, la cultura, la recreación y la juventud; áreas tan incompatibles entre sí que, incluso, en las cámaras de diputados y senadores, y hasta en el Congreso local, la cultura, el deporte y la juventud, tiene comisiones diferenciadas. ¿Será que los organizadores son ignorantes de estos asuntos, o simplemente no les importa?

¿Entonces, por qué hacer esa mezcolanza en un supuesto foro donde –si se ha de creer lo que dicen-, se busca escuchar y proponer soluciones para cada sector? ¿Qué seriedad puede haber en un evento donde se mezclan temas que ya fueron separados hace tiempo por tener objetos y fines diferentes?

Es cierto que deporte y juventud comparten algunas veces los mismos públicos. Incluso, es un lugar común creer que por ser joven se está obligado a practicar un deporte, pero no; hoy ese ideal ha quedado obsoleto; hay millones de jóvenes que no practican, ni les gustan los deportes físicos, ni la cultura, y no por eso hay que estigmatizarlos o juzgarlos.

La juventud tiene problemas más graves y muy específicos como la falta de oportunidades de empleos bien pagados; de desarrollos de sus capacidades personales; la falta perspectiva de futuro; la drogadicción y la mala atención de la salud emocional. ¿Qué tienen que ver esos problemas con las actividades culturales y el arte? Para el caso del deporte es lo mismo: sus problemas son la falta de presupuesto, la falta de apoyo a deportistas de alto rendimiento, la desatención del sector por la falta de un consejo ciudadano de la cultura física y el deporte, así como el abusivo uso político que se les da a esas actividades recreativas.

Ahora bien, ante la falta de propuestas inteligentes y prácticas, sería bueno que el candidato de Morena propusiera un proceso de modernización y actualización de la administración pública estatal que separe la educación, la cultura y la recreación, por ser obsoleto que estén juntos en una sola unidad administrativa como son las Decur municipales. En casi todos los municipios del país, lo que existen son direcciones de Educación, de Cultura, Deporte y Juventud, independientes, administrativa y presupuestalmente. Esta es una forma más eficiente y democrática de atender las necesidades y a los públicos de cada sector. Las Decur (Direcciones de Educación, Cultura y Recreación) son ineficientes, operativa y presupuestalmente, para atender las necesidades de cada sector, y son reflejo de un estado y municipios anacrónicos.

Entonces, ¿qué propuestas de “transformación” se puede esperar de un candidato que en sus foros de campaña propone el viejo y anacrónico esquema del deporte, la cultura, la juventud y la recreación? ¿Con qué herramientas combatirá las causas de la violencia?

¿Cuál es el conocimiento que tiene Javier May de la crítica situación cultural que atraviesa el estado como para proponer a partir de allí su transformación? ¿Sabe May cuál es la situación de los museos del estado, del patrimonio tangible e intangible de la entidad? ¿Alguien le ha dicho que las letras tabasqueñas no se reducen solo a Carlos Pellicer, ese “pederasta genial” (como lo calificó Ricardo Garibay), sino que también existen Gorostiza y Becerra, entre otros más? ¿Por qué se niega a reunirse y escuchar a las y los colectivos culturales de auténticos hacedores de arte y cultura, artesanos, escritores, actores, artistas visuales, promotores, gestores, académicos y representantes de nuestras culturas madre: yokot’an, tsotsil, tseltal, chol, zoque, ayapaneco y náhualt? ¿Acaso sabe lo que significa inclusión y democracia?

¿Cómo piensa el candidato de la coalición PT, PVEM y Morena “atender de fondo las causas que generan la violencia”, como dice en uno de sus videos promocionales, si ni siquiera puede ver a la Cultura y el Arte como remedio para atender los desafíos que la criminalidad y la violencia imponen a la sociedad? ¿Sabe May que la cultura y el arte son elementos vitales de la ciudadanía para generar armonía, justicia y prosperidad?

Ciertamente, ningún candidato tiene que saber de todas las cosas, pero sí está obligado, al menos, a escuchar y acercarse a las gentes que saben. Lo peor que puede hacer un político es recibir consejos de improvisados, de ocurrentes, de entusiastas y de sus “amigos” de confianza. Un buen candidato y futuro gobernante, es alguien siempre abierto, alguien que no huye de los problemas; alguien que reconoce errores, sin miedo, y los corrige. ¿Será así el candidato de Morena?

Es una verdadera lástima que el candidato de la coalición “Sigamos haciendo historia” se haya ido al municipio de Cárdenas para hacer sus “diálogos por la transformación”, de juventud, cultura, deporte y recreación; ¿con quién va a dialogar por allá el candidato sobre cultura, si los creadores y promotores están en otra parte? La política del avestruz, nunca es buena política.

*La autora es Doctora en Gestión de la Cultura por la Universidad de Guadalajara.