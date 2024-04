El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano aseguró que no están compitiendo por un tercer lugar en esta contienda electoral

Chilpancingo, 16 de abril de 2024 – El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Julián López, aseguró que no están compitiendo por un lejano tercer lugar en esta contienda electoral, sino que van por ganarle a Morena, principalmente en la senaduría.

En su intervención ante la presentación de Erika Lührs como vocera de Mario Moreno Arcos, también dijo que les agradecía a los que se fueron de MC el tiempo dedicado al partido, «suerte, que les vaya bien» en referencia a las renuncias de Genaro Vázquez, Abimael Salgado y Alberto López Rosas.

Julián López aseguró » que ninguna baja está por encima del proyecto, nosotros tenemos un proyecto ganador, donde todos los días estamos haciendo adhesiones en territorio».

Por eso se dijo confiado en que » tenemos una campaña ganadora y estamos seguros del contundente triunfo electoral de Mario Moreno Arcos, para nosotros ya lo competencia no es el segundo lugar, para nosotros la competencia es derrotar a morena y demostrar que este régimen está caduco, no funciona y no sirve y que lo nuevo es Movimiento Ciudadano».

En el evento también se contó con la presencia del exgobernador Héctor Astudillo Flores y de los exmorenistas Luis Enrique Saucedo, Sergio Montes y el candidato a la presidencia municipal de Acapulco Yoshio Avila.