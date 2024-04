La alcaldesa y candidata por Morena reafirmó su compromiso con la honestidad frente a la corrupción

Acapulco, Guerrero, 20 de abril de 2024. Durante una conferencia de prensa realizada en su casa de campaña este sábado, la alcaldesa de Acapulco y candidata de Morena para la continuidad, Abelina López Rodríguez, defendió los logros de su administración y reafirmó el valor de la honestidad en su gestión.

«Quiero comenzar destacando que nuestra labor se rige por principios sólidos: no robar, no mentir y no traicionar,» afirmó López Rodríguez, subrayando la importancia de estos valores en su gobierno.

López Rodríguez explicó que, bajo su liderazgo, Acapulco se transformó de uno de los municipios más endeudados del país a ser el tercero menos endeudado.

«¿Por qué la honestidad importa? Porque nos permite abordar los grandes problemas de la ciudad, como el agua y las aguas residuales,» señaló.

La alcaldesa dijo que, desde su llegada en 2021, se han multiplicado los esfuerzos para mejorar la infraestructura del agua, incluyendo la inversión en colectores para enfrentar problemas como el agua negra.

Durante su discurso, también se refirió a las críticas a su administración, cuestionando la ausencia de soluciones de sus detractores en momentos críticos para el municipio.

«Hemos pavimentado carreteras históricamente olvidadas, como la de Veladero, demostrando que tenemos la voluntad y los recursos para hacerlo,» comentó, destacando los proyectos implementados para mejorar la calidad de vida en Acapulco.

Además, López Rodríguez presentó la mejora del suministro de agua y los programas culturales y de desarrollo como ejemplos de la planificación y seriedad de su gobierno.

La alcaldesa concluyó su intervención haciendo un llamado a la ciudadanía para unirse a su proyecto y continuar con la transformación de Acapulco.

«La elección es entre la corrupción y la honestidad, y confío en que el pueblo elegirá la ruta correcta,» enfatizó, asegurando que las encuestas y la realidad respaldan su administración.

Abelina López Rodríguez cerró su mensaje agradeciendo el apoyo de la coalición y la confianza en su visión de transformación, invitando a todos a ser parte de la verdadera encuesta que se refleja en la participación ciudadana en las próximas elecciones.