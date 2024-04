Chilpancingo, Guerrero.— El obispo emérito de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza dio a conocer que El Cártel del Sur que lidera Isaac Navarrete Celis, alias «El Señor de la I», regresó y recuperó parte del control del municipio de Leonardo Bravo que había perdido tras ser desplazado por el grupo armado Los Tlacos con el apoyo de Los Jaleacos.

Es por ello que en los últimos días se han registrado enfrentamientos armados en Chichihualco, asesinatos y quema de vehículos particulares, así como del transporte público local y foráneo en Chilpancingo, señaló.

También reveló que el propio Isaac le externó recientemente que está dispuesto a «respetar» el territorio que tienen bajo su poder Los Tlacos en la capital guerrerense a cambio de que le devuelvan totalmente esa demarcación de la Sierra, pero que éstos se niegan a hacerlo y que al contrario amenazan con «sacarlo», pues lo consideran un grupo «minoritario».

El Cártel del Sur toma el control de la cabecera municipal y de las comunidades de El Naranjo y Tepozonalco

Entrevistado vía telefónica, el líder religioso recordó que hace unos años El Cártel del Sur fue sacado de Chichihualco por sus adversarios Los Tlacos tras aliarse con Los Jaleacos, grupo que antes era parte de ellos.

Externó que en ese entonces la irrupción en los pueblos de El Naranjo y Tepozonalco, de donde es originario Isaac Navarrete, dejó varias personas muertas, entre ellas siete calcinadas, y viviendas y vehículos baleados.

Sin embargo, reveló que apenas hace algunos días esta célula criminal retornó a y recuperó parte del control del municipio, especialmente la cabecera municipal y dichas comunidades

«Hubo un ataque de parte de Isaac, de parte del Cártel del Sur, entonces se volvió a adueñar de estos pueblos. Ahora lo que está sucediendo es de que Los Jaleacos, apoyados por Los Tlacos, están atacando Chichihualco y quienes están defendiéndose ahí es el Cártel del Sur», indicó.

Pidió a los grupos en disputa respetarse, revela

Como parte de sus tareas pastorales para buscar una tregua entre los grupos, Monseñor dijo que recientemente habló con el líder de Los Jaleacos para pedirle que le dijera a Los Tlacos que «respetara más a Chichihualco o a Isaac porque es su pueblo», pero que ellos respondieron que no «porque es un grupo minoritario y que lo van a sacar de ahí, lo van a desaparecer, para adueñarse de todo el territorio».

«Yo ya le mandé decir a los de Tlacotepec que don Isaac habló conmigo y me dijo que está dispuesto a no meterse a Chilpancingo, pero que lo respetaran en Chichihualco y en su comunidad, pero cosa que no han querido esos señores allá arriba», insistió.

Debe haber «mano dura» contra quienes generan la violencia, considera

Ante la violencia que han generado estas agrupaciones, Rangel Mendoza consideró que el gobierno debe intervenir y poner «mano dura» contra ellas, puesto que advirtió que si no lo hace «las cosas no van a cambiar».