Promete que no habrá detenidos por la irrupción violenta ayer en Palacio Nacional, e insiste en que se sabrá la verdad

Ciudad Victoria, 7 de marzo de 2024,. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó desde la Mañanera de este jueves la reunión con los padres de familia de los 43 estudiantes desparecidos, aunque, aclaró que no confía en los abogados ni en los asesores y envío un mensaje a los normalistas que irrumpieron en Palacio Nacional, “no se dejen manipular”.

“Si los estudiantes fueron los que realizaron estas acciones, les digo que eso no es revolucionario, eso es contrarrevolucionario, es actuar como contras a favor de los conservadores quienes siempre han exprimido, explotado y robado al pueblo, no se dejen manipular, dijo.

Además, envió otro mensaje: “Quiero hablar con los padres, que me escuchen, no pueden ser rehenes de estos abogados que no actúan con rectitud ni buscan la justicia”, señaló.

También, al preguntar: ¿cuándo le hicieron esto a Peña?, ¿cuándo fueron desaparecidos con Peña?; respondió que, por el contrario, su gobierno busca que se sepa, pero esto ya tomó otro camino.

“Ellos quisieran que fracasáramos, nosotros queremos llegar al fondo, no tenemos la intención de encubrir a nadie, hay dos generales presos, nosotros no permitimos ni la violencia de Estado ni la impunidad”, indicó.

Insistió en que “todo se sabe, solo es cosa de tiempo”.

“Hay bastantes imágenes y en una de ellas está la de estudiantes con tenis nuevecitos ¿quén pompó?; lo vamos a saber”, puntualizó.

Recordó que hace una semana estaba uno o dos camiones y un día llegaron seis, “vamos a saber, porque nos dicen, si los secuestraron o quienes los pagaron”.

“Ahí vamos a ir conociendo la verdad, la que nos hará libres”, dijo.

En la conferencia de prensa matutina transmitida desde Tamaulipas, dijo que “no habrá detenidos”, que los funcionarios pueden cooperar para reparar la puerta de Palacio Nacional dañada por los normalistas.