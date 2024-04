México.- Terminó el silencio del expresidente Enrique Peña Nieto, quien sostuvo varias charlas con el columnista de EL UNIVERSAL, Mario Maldonado, en República Dominicana y en España.

Las entrevistas derivaron en un libro, titulado Confesiones desde el exilio: EPN (Planeta), 2024, que incluye diversas confesiones, dos de ellas muy puntuales: si pactó o no con su antecesor panista, Felipe Calderón, para allanar su llegada a la Presidencia, y si el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, hizo lo mismo con él a cambio de garantizar su salida y su retiro sin sobresaltos.

Mario Maldonado consiguió que contara cómo se vivieron las crisis en su gobierno, los casos Ayotzinapa y Odebrecht, así como el encarcela miento de exfuncionarios y amigos suyos como Juan Collado, Emilio Lozoya o Jesús Murillo Karam

¿Será que en el ocaso del sexenio y en plena campaña electoral se rompe el presunto pacto entre López Obrador y “el licenciado Peña Nieto”?

La conversación con AMLO

La última llamada entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador fue el viernes 15 de septiembre de 2023.

Irónicamente, el presidente se encontraba inaugurando el primer tramo del Tren Interurbano México-Toluca, bautizado por su gobierno como El Insurgente.

Este fue el proyecto de transporte insignia de Peña Nieto, el cual no logró concluirse durante su administración y, a diferencia de otros que fueron cancelados —como el Aeropuerto de Texcoco-, este fue “rescatado” por el gobierno de López Obrador.

La llamada se dio a través de dos contactos: uno cercano al expresidente priista y el otro con Daniel Asaf Manjarrez, el encargado de coordinar la Ayudantía de López Obrador.

Peña Nieto llamó por WhatsApp a Asaf y éste, a su vez, se lo comunicó a López Obrador. La conversación fue breve, de apenas uno o dos minutos.

Peña Nieto le agradeció las palabras que le confirió un día antes, cuando lo llamó “demócrata” por no haber intervenido en las elecciones de 2018 en las que resultó ganador. “Le aprecio mucho el gesto de ayer, señor presidente”, le dijo Peña.

Un día atrás, el jueves 14 de septiembre, durante un acto político en el que el gobierno del priista Alfredo del Mazo le entregó el poder a la morenista Delfina Gómez en el Congreso mexiquense, López Obrador «agradeció» en su discurso al gobernador saliente y al expresidente de México por no «haberse metido» en las elecciones que le dieron el triunfo a su movimiento.

“Soy presidente porque lo decidió el pueblo de México de manera libre, pero también tengo que reconocer que el presidente Peña, a diferencia de los otros dos presidentes [Vicente Fox y Felipe Calderón], lo digo con todo respeto, no se metió, es decir, no aceptó hacer trampas y respetó la voluntad del pueblo de México. Eso no lo voy a olvidar”.

Y así fue: López Obrador no olvidó ese gesto durante todo su sexenio, pues a pesar de las investigaciones y el escrutinio público, hasta la entrega de este libro para su publicación no se intentó proceder legalmente contra el expresidente Peña Nieto.

La respuesta de López Obrador a la llamada de Peña Nieto fue reiterar lo dicho en su discurso en Toluca: «Gracias, Enrique, te comportaste como un demócrata, eso no lo voy a olvidar. Que estés bien», fueron las palabras con las que concluyó esa comunicación, según una fuente que la presenció, luego de casi seis años de no haber tenido contacto directo.

El periodista y columnista de EL UNIVERSAL, Mario Maldonado presentó su nuevo libro titulado “Confesiones desde el exilio: Enrique Peña Nieto. Los secretos y escándalos del último gobierno del PRI”, el cual revela a través de diversas entrevistas todos los secretos del último presidente priista.

El libro editado por Planeta, retrata, según la propia editorial, “todos los detalles de su origen en Atlacomulco, su meteórico ascenso, sus hombres más cercanos y el «Mexican Moment» —que contrastó con las crisis sociales que marcaron a millones de mexicanos, como Ayotzinapa—, además de su relación con Carlos Salinas de Gortari, su última reunión con Andrés Manuel López Obrador, los casos documentados de corrupción y su autoexilio”.

Ayer, el periodista presentó a través de su cuenta de X la portada de su libro, acompañado de un video de una reunión con el expresidente de México.

La obra, según el propio Maldonado, está basada en una serie de encuentros y conversaciones con el exmandatario tras seis años de exilio en Madrid, España, y en Punta Cana, República Dominicana, sucedidas durante el último año y medio.