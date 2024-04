SASMEX indicó que el evento no ameritó la emisión de alerta

Acapulco, Guerrero, 4 de abril de 2024 – Un sismo de magnitud 4.0 se registró esta mañana a 25 kilómetros al sureste de Acapulco, Guerrero, según informó el Servicio Sismológico Nacional.

El movimiento telúrico, ocurrido a las 09:38:26 horas, tuvo su epicentro en las coordenadas latitud 16.80 y longitud -99.67, con una profundidad de 18 kilómetros.

A pesar de la magnitud del sismo, no fue necesario activar la alerta sísmica. El sistema Alerta Sísmica Mexicana (SASMEX) indicó que el evento no ameritó la emisión de alerta debido a que la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos para tal fin.

El sensor más cercano al epicentro se ubicó en la costa de Guerrero, a aproximadamente 15 kilómetros al sureste de Acapulco.

Las autoridades locales han recomendado a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las recomendaciones de protección civil para actuar de manera segura ante posibles réplicas o futuros sismos.