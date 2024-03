El senador se distanció del proceso de selección de candidaturas, afirmando que no participa en la asignación de puestos



Acapulco, 17 de marzo de 2024.- El senador Félix Salgado Macedonio se deslindó del reparto de candidaturas a los cargos de elección popular por parte de la dirigencia estatal y nacional de Morena.

En entrevista, Salgado precisó que él no influye en la asignación de candidaturas o puestos y que eso le compete a los líderes del partido guinda.

“Yo soy el que menos dice, no me meto en esas cosas, debo de ser muy respetuoso de las decisiones del partido aquí hay dirección de partido estatal y nacional entonces es con ellos no conmigo”, expuso.

Dijo que aunque él si quiere ayudar a sus allegados que no quedaron seleccionados respetará lo determinado por los dirigentes.

“Yo quisiera meter mi cuchara y ayudar a mis amigos que no quedaron y que fueron muchos, pero no me meto en eso ni la gobernadora ahí está Jacinto y Mario”.

Sobre los señalamientos que hizo la candidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz de que en Guerrero no hay gobernabilidad el senador la reto a visitar y caminar las calles de Acapulco para que compruebe sus afirmaciones.

“Que venga y que constate con sus propios ojos que venga y a ver si pega su chicle”, aseveró.

Este domingo Félix Salgado recorrió las calles de Ciudad Renacimiento como parte de su campaña en busca de la reelección al Senado.