Tabasco.-Este viernes 15, el candidato a Gobernador, Javier May Rodríguez, presentó a su equipo de campaña y de inmediato Evaristo Hernández Cruz, coordinador de Vínculo con Organizaciones Sociales y Sindicales, y Jorge Salvador Manrique, coordinador de Enlace con Organizaciones Culturales, Artísticas y Deportivas, exhibieron sus contradicciones de trayectoria.

En el breve discurso, May Rodríguez aseguró: “no queremos dejar de escuchar a nadie, sabemos que debemos seguir trabajando en organización y unidad, por eso hemos integrado un equipo de campaña con mujeres y hombres convencidos de que nuestro proyecto de transformación debe seguir adelante”.

A las siete mujeres y siete hombres que tendrán la tarea de “integrarnos con los diferentes sectores”, para fortalecer los 50 compromisos que daría a conocer el sábado, les pidió “actuar con lo mejor que tenemos: humanismo, conocimiento, entendimiento y entusiasmo”.

A primera pregunta del enviado de Bajo Palabra, Jaime Hernández Hernández, ¿qué va a pasar con la simulación del combate a la corrupción en Tabasco y con el voto cruzado?, May Rodríguez respondió: que “no habrá voto cruzado, que van a ganar seis de seis”.

De este argumento saltó Evaristo Hernández Cruz, promotor del voto cruzado, muy a su estilo “negociador”, en el afán de justificar la participación de Humberto de los Santos Bertruy, como candidato a la alcaldía de Centro por el Partido Verde Ecologista de México.

Los fueron alcaldes de Centro rescatados por Morena, recién salidos del PRI, donde ya estaban estancados y a punto del ostracismo.

A Humberto de los Santos Bertruy lo ´jalo”, Alberto Pérez Mendoza, y a Evaristo Hernández, llamado “corrupto” por Andrés Manuel López Obrador, primero lo sumó Adán López, y, ahora, hace unos meses, cuando amenazaba con regresar al PRI, fue José López Obrador el que le pidió que se quedara.

El Judas choco de Morena

Evaristo Hernández Cruz, el que iba a vender el Palacio Municipal con el aval del entonces gobernador Adán López Hernández, ya está en el equipo de May Rodríguez presionando para le den la Secretaría de Movilidad, y es en este tenor donde dice que su hermano Bertruy puede hacer lo que quiera con la estructura de los dos, la misma que le ofrecieron hace tres años a la hoy alcaldesa con licencia, y que va por la reelección.

“Mi estructura política es libre de apoyar a Humberto de los Santos Bertruy, quien es candidato del Partido Verde (PVEM) a la presidencia municipal de Centro”, dijo ufano.

Presumió que los une una amistad de casi 45 años y que son como hermanos, que siempre se han ayudado unos a otros y que así continuará hasta que uno de los dos “desaparezca”.

“Los amigos de Humberto son amigos míos y los amigos míos son amigos de Humberto y queda libre, el que quiera participar con Humberto que participe con Humberto”, expresó.

Hernández Cruz rechazó estar traicionando a Morena porque sus amigos apoyen a Humberto de los Santos, ya que el Verde es un partido aliado en las elecciones federales y para la gubernatura del estado.

“El PVEM es parte de la coalición con Morena, entonces no hay ninguna traición, al contrario, la promoción que haga el Verde será en favor de nuestra candidata Claudia Sheinbaum, lo hará en favor de Javier May, lo va hacer en favor de los candidatos a senadores, lo hará en favor de los candidatos a diputados federales.

Justificó que en el municipio de Centro no hay coalición ni candidatura común, “entonces ellos van a pedir el voto para la presidencia municipal de Centro, entonces no hay ninguna traición”.

Al igualar, deja entrever que lo que queda de su equipo lo pasa al Verde para los ayuntamientos, así, gana triple: su estructura está con los candidatos federales, y Javier May, y al Verde, en ayuntamientos y diputaciones.

Además, atribuyó al “calor” del proceso electoral los señalamientos de que habrá voto cruzado contra Morena en la próxima elección, por lo que pidió esperar los resultados del 2 de junio.

Los arribistas

De la segunda pregunta del enviado de Bajo Palabra, de si recibirá una propuesta de los creadores de la cultura y las artes, Jorge Manrique –al que el candidato puso al frente- dijo que escuchará a los pintores, escultores, músicos, escritores; dijo que ya había hablado con varios, que los iba a ir a buscar a sus casas, que sí iba a recibir las propuestas.

Al hacer público ese equipo de campaña, el fotógrafo y escritor Juan de Jesús López abrió en su página de fb, la pregunta; Y ustedes ¿qué opinan del coordinador de enlace cultural con grupos y artistas en el arranque del próximo gobiernato en Tabasco?

El exdelegado municipal de Centro, Armando Cornelio, comentó que Manrique “dejó mucho que desear durante su desempeño en el Ayuntamiento. Grosero, prepotente, no recibía llamadas y se trataba de un funcionario no tan mayor por no decir funcionario menor. Sé lo que digo, fui delegado municipal durante esa administración y el señor nomás es un inútil”.

Por la tarde, el artista plástico, Edén García dijo en entrevista a Bajo Palabra que, con esa decisión, sigue la misma política del dedazo: “no sé a quién quieren engañar, porque en Tabasco existen creadores con trayectoria, personajes con capacidad para dirigir la cultura, y no es posible que un artista popular con una trayectoria hecha en el PRI, sea designado para cerrar filas en un partido, como es Morena, de izquierda”.

“Yo estoy confundido realmente, porque esto va a permitir una desbandada, un extrañamiento político en el gremio cultural, porque para eso debería hacerse un consenso, una propuesta, con los artistas, con los creadores, para quien debería ser el representante de la cultura, que esta mancillada, desaforada, desde hace cinco años”, expuso.

Señaló que en Tabasco no ha habido cultura, ha habido un enfrentamiento, un desasosiego cultural, “necesitamos respirar”.

-Esa designación ni va ni viene, debe ser seria, en estos tiempos, la cultura debe tener un auge, y no vivir en la zozobra -indicó.

“Manrique no representa un proyecto de cultura, realmente, para sacar adelante a la cultura de Tabasco”, puntualizó,

Dijo que es necesario que los creadores presenten una propuesta de política cultural, porque “con Manrique se está presentando una estrategia simulada, más de lo mismo, lo de siempre”.

“Ahí hay priistas, perredistas, que no han tenido una trayectoria limpia, Manrique no podrá establecer una política cultural estatal, porque son personajes arribistas que van a destruir lo que realmente está esperando el pueblo de Tabasco en materia cultural”, advirtió Edén García.

Debe haber gente capacitada en cultura: Urusti

Para el artista plástico y pedagogo Rogelio Urrusti dijo que “seguramente a Manrique lo debe conocer mucha gente, pero “solo sé que es músico y es muy bueno, además”.

“Pero, en esta necesidad de ser enlace, de un partido, para poder generar cultura en todo el estado, tendría que ser alguien que esté planteando estrategias de cultura y planes de desarrollo, con programas y gente, que deveras esté capacitada, con gente que tenga un sentido de la dirección”, indicó.

Rogelio Urrusti especificó que debe ser una gente que se distinga por la cultura, el arte y la identidad, ha habido gobiernos que no le han dado un lugar importante a la cultura popular.

“Por lo tanto, tenemos que retomar esto, ir con células culturales a las colonias, invadirlas, utilizar a los jóvenes promotores culturales que ya están hechos y la Secretaría de Cultura no les han ofrecido un trabajo; tenemos a mucha gente capacitada que tiene que emigrar, o trabajar en la Secretaría de Educación si es que alcanzan una plaza”, expuso Urrusti.

El equipo de ensueño

Este es el equipo de campaña del candidato a Gobernador postulado por Morena-PT y PVEM.

José Ramiro López Obrador, Coordinador General de la Campaña; Lorena Méndez Denis, Coordinadora de Enlace Territorial; Rafael Elías Sánchez Cabrales, Coordinador de Defensa del Voto; Evaristo Hernández Cruz, Coordinador de Vínculo con Organizaciones Sociales y Sindicales.

Katia Ornelas Gil, Coordinadora de Alianzas; Sheila Cadena Nieto, Coordinadora de Diálogos por la Transformación; Daniel Casasus Ruz, Coordinador de Enlace con el Sector Empresarial; Claudia Magaña, Coordinadora de Vínculo con Mujeres; Salvador Manrique, Coordinador de Enlace con Organizaciones Culturales, Artísticas y Deportivas.

Vanessa Estefanía Hernández Pardo y Alejandra Pérez Castañeda, coordinadoras de Vínculo con las Juventudes, Efraín Reséndez, Coordinador de Enlace con Sociedad y Organizaciones Civiles; Tifanny Suriano Herrera, Coordinadora de Agenda y Giras, y Fernando Vázquez Rosas, Coordinador de Comunicación y Vocería.