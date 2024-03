Ciudad de México.- Ante la irrupción de normalistas de Ayotzinapa en Palacio Nacional, después de derribar, con una camioneta, la puerta de la calle Moneda, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la conferencia de prensa matutina que serían recibidos este miércoles por el subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación

-¿Usted no?

-No, no, yo estoy conduciendo todo porque lo que me importa es encontrar a los jóvenes y ya la actitud, no de los padres, sino de los asesores y de las organizaciones que supuestamente defienden derechos humanos es, en el mejor de los casos, política, muy de confrontación en contra nuestra, o sea de provocación y nosotros pues no queremos para nada la confrontación”, señaló.

-Pero tiraron una puerta…

-No pasa nada, no pasa nada, no hay ningún problema, la puerta se arreglará -dijo-.

-¿Teme por su seguridad en Palacio Nacional?

-No, yo estoy seguro en cualquier parte del país, a mí me cuida el pueblo, al Presidente lo cuida la gente -respondió.

Antes de terminar la conferencia de prensa matutina, López Obrador les envió un menaje a los padres: Estamos dedicados y estamos avanzando mucho en la investigación.

-¿Recibirá a los padres de familia?

-Sí, calculo que podría ser en 15 ó 20 días.

Pero, recalcó, lo que sucede es que ellos están siendo manipulados por el grupo que encabeza Álvarez Icaza”.

Lo que quieren -expuso- no es que demos a conocer la verdad si no que lo toman como una bandera en contra de nosotros.

“Ya es un movimiento contra de nosotros, hace una semana fueron a Gobernación, ayer en la Lotería Nacional, es una provocación, quisieran que nosotros respondiéramos de manera violenta”, consideró.

Dijo que lo que quieren “es distraernos para que no hagamos nuestro trabajo”.

“No permiten que yo hable con los padres de familia”, insistió.