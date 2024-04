La investigación sobre el incidente, que dejó 21 personas lesionadas, se intensificó dos años después



Cuernavaca, 4 de abril de 2024.– El edil con licencia de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, será llevado ante un juez acusado de cometer los delitos de incumplimiento de funciones públicas, ejercicio ilícito de servicio público y lesiones.

En la solicitud de audiencia inicial, recibida este jueves por un Juez Especializado de Control, una agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) enlista los nombres de los servidores públicos a los que al igual que Urióestegui Salgado, pretende imputarles una serie de delitos relacionados con el colapso del puente colgante del Paseo Rivereño de la Barranca de Amanalco, ocurrido el 7 de junio de 2022 y que dejó 21 personas lesionadas.

Entre los ex servidores públicos señalados destacan el ex Alcalde de la ciudad, Antonio Villalobos Adán; el ex Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios, Efraín Essaú Mondragón Corrales y Gerardo Abarca Peña, actual Director de Servicios Públicos municipales.

En Cuernavaca Morelos un puente colgante colapsó mientras que autoridades del Ayuntamiento hacían un recorrido. pic.twitter.com/qFFF8nDYXV — Así Es Monterrey (@AsiEsMonterrey) June 7, 2022

Hasta ahora, la Fiscalía Anticorrupción permanece a la espera de que el Juez Especializado determine la fecha en la que deberá llevarse a cabo la audiencia.

En junio de 2022, durante la reinauguración del denominado Paseo Ribereño, en la Barranca de Amanalco, llevada a cabo por el Gobierno panista de Cuernavaca, el puente colgante del lugar se desplomó, lo que provocó la caída de varias personas.

Tras la caída del puente la fiscalía anticorrupción inició una investigación, a pesar de que el Edil, Urióstegui Salgado, había adelantado que fue una “imprudencia” lo que habría provocado la caída del puente.

“Con el propósito de esclarecer los lamentables sucesos en los que se vieron afectadas varias personas, la Fiscalía Anticorrupción abrió la carpeta de investigación FECC/255/2022, con fundamento en el Artículo 21 Constitucional.

“Investigaciones pertinentes por los hechos ocurridos este día 7 de junio de 2022, en el ‘Paseo Turístico Ribereño Alfonso Sandoval Camuñas’, ubicado en la Barranca de Amanalco, en Cuernavaca, donde el Presidente municipal José Luis Urióstegui Salgado, su esposa la presidenta del DIF, Luz María Zagal Guzmán, servidores públicos, ciudadanos y periodistas, sufrieron un accidente al desplomarse un puente colgante”, informó entonces la Fiscalía.

Dos años después los presuntos responsables del colapso del puente serán imputados por la Fiscalía.