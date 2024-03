El ex funcionario presuntamente autorizó el pago millonario para la compra irregular de papelería

Cuernavaca, 20 de marzo de 2024.- Jorge “N, Secretario de Hacienda durante la Administración del perredista Graco Ramírez, fue vinculado a proceso penal acusado de cometer el delito de peculado.

La Fiscalía Anticorrupción de la entidad presentó los datos de prueba suficientes para establecer que el ex funcionario presuntamente autorizó el pago de 21 millones 735 mil pesos para la compra irregular de papelería, por lo que un juez lo vinculó a proceso por el delito de Peculado Agravado y concedió tres meses para la investigación complementaria.

Jorge “N” fue imputado porque en 2017, presuntamente sin contrato, autorizó el millonario pago por concepto de papelería a Praimberg Binomio Comercial SA de CV, pese a que el gasto no estaba justificado, además no existió evidencia de que el material existió, sólo generó un beneficio a dicha persona moral.

Fue en cumplimiento a ejecutoria de amparo, que el exfuncionario fue imputado y posteriormente vinculado a proceso en audiencia celebrada este martes 19 de marzo.

Por este mismo caso, en días pasados, también fueron vinculados a proceso Armando “N” ex Tesorero del Gobierno de Morelos; Jorge “N” ex Subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Carlos “N” ex Director General de Presupuesto y Gasto Público.