México.- La candidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, ha visto que apoyar la permanencia de los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador es mejor que atacarlos.

Por eso, como estrategia de campaña, dice que no va a quitar los programas sociales. Incluso, afirma que en 2020, votó durante una sesión ordinaria de la Cámara de Senadores a favor de becas para estudiantes y pensiones para adultos mayores.

“No te dejes engañar, nadie puede quitarte los programas sociales, no tengas miedo. No es justo que quieran espantarte con esa mentira. Yo voté a favor de las becas y de las pensiones porque son necesarias y son valiosas para tu familia. No tengas miedo”, dijo la exsenadora en un video publicado de TikTok.

La representante de la coalición Fuerza y Corazón por México, presentó varios clips de videos que muestras sus manifestaciones sobre este tema desde que era senadora por el Partido Acción Nacional hasta su más reciente registro como candidata a la Presidencia.

A la pregunta: “¿Qué conservaría del gobierno de la 4T?”; Xóchitl Gálvez responde: “los programas sociales”.

En 2019, expresó que “claro que se necesita darles apoyo a los jóvenes”; en 2022 alentó a seguir dando apoyos económicos e invitó a no decir que no son necesarios. Mientras que en 2020 expresó que hizo una solicitud para apoyar a personas que han perdido sus empleos o han disminuido sus ingresos debido a la pandemia de Covid-19.

En dicho video se le escucha decir que, además de dinero, quiere garantizar educación, clases de inglés, habilidades digitales como la programación, robótica y el uso de la inteligencia artificial.

“Lo he dicho siempre, los programas se quedan. Y no solo eso, vamos por más”, escribió en la descripción de su publicación. (Con información de El Universal)