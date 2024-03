Ciudad de México.- La fantasía que algunos vendieron a Yoshio Ávila de que, puede ganar la presidencia de Acapulco por otro partido diferente a Morena, lo puede llevar a una frustración mayor a la que tuvo al no ganar la encuesta interna del partido al que en próximos días renunciaría.

En la historia reciente de la era morenista, hay varios ejemplos que así lo demuestran, como el emblemático caso de Ricardo Mejía, otrora mano derecha de Andrés Manuel López Obrador en temas de seguridad, quien al perder en la encuesta para ser designado candidato a Gobernador en el estado de Coahuila, optó por irse al Partido del Trabajo (PT), obteniendo un desastroso tercer lugar: “Ni adiós me dijo”, le reclamó en una mañanera AMLO.

¿Yoshio Ávila le diría adiós a Andrés Manuel López Obrador? ¿Y éste le daría su bendición?

Otro caso más reciente y menos espectacular fue el de Javier Solorio Almazán, quien según encuestas realizadas por una escuela de la UAGro, se colocaba en segundo lugar de preferencias que la actual presidenta de Acapulco, Abelina López Rodríguez, pero que ni siquiera fue considerado para ser encuestado; los entonces más importantes líderes del PRI lo invitaron a que se sumara a la candidatura del fallecido Ricardo Taja, pensando que con su salida le quitarían votos considerables a Morena, lo cual no resultó así.

Ya no son aquellos tiempos en que la rebeldía de Ángel Aguirre Rivero que -al no ser designado por el PRI y en su lugar impusieron a Manuel Añorve Baños-, le significó ganar la gubernatura de Guerrero por el PRD en 2011.

En aquel entonces, Ángel había ganado la encuesta, y le impusieron a Añorve, le asistía la razón política; hoy no es así, el joven Yoshio no ganó la encuesta, no le asiste la razón política.

En un mitin realizado el día de ayer, Yoshio Ávila informó claramente que buscará la presidencia municipal de Acapulco:

“Que se queden con la candidatura de Morena porque con el pueblo vamos a ganar la presidencia municipal de Acapulco”, y en días recientes se ha visto un sticker con su nombre en forma de águila, lo que indica que sería el candidato de Movimiento Ciudadano.

Si bien es cierto tiene posibilidades de crecimiento por las recientes adhesiones de los expriistas Mario Moreno y Héctor Astudillo, así como los exmorenistas Luis Enrique Saucedo y Sergio Montes, no les da para ganar la alcaldía porteña.

Yoshio Ávila en su arenga de ayer en Puerto Marqués, hizo mención a la máxima de Francisco I. Madero; “sufragio efectivo, no reelección”, además de las célebres de Andrés Manuel López Obrador: “solo el pueblo puede salvar al pueblo” y “tonto es aquel que piensa que el pueblo es tonto”, pero se le olvidó agregar la aportación máxima que ha hecho Andrés Manuel a la democracia de México “revocación de mandato”.

Esa, a la que el mismo se sometió en el 2022, obteniendo una aprobación del 70 por ciento de la población que participó en este primer instrumento de participación de la ciudadanía, sobre si querían que continuara o no como presidente de México, ejercicio en el que Yoshio Ávila fue un ferviente defensor de la continuidad y la revocación del mandato.