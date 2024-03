Estrella Guerrero escribe sobre el proceso de selección de Morena para Acapulco, señalando que Abelina López no sólo ganó la encuesta, sino que Yoshio Ávila estuvo muy lejos de alcanzarla

A principios de marzo, en una entrevista en un periódico local, Yoshio Ávila reconoció que, Abelina López Rodríguez había ganado la encuesta que el partido Morena encargó hacer a la empresa Mendoza Blanco y Asociados y por eso fue designada como la candidata y coordinadora de Defensa de la Transformación en Acapulco.

En la reunión del pasado 4 de marzo en la que fueron convocados los siete aspirantes a ser el candidato o la candidata de Morena, se les informó que la actual presidenta de Acapulco había ganado las cinco preguntas que realizaron en dicha encuesta; de igual manera dieron a conocer que la actual candidata a diputada federal Yoloczin Domínguez Serna había quedado en segundo lugar, en tercer lugar Carlos Granda, en cuarto Ilich Lozano, en quinto lugar Jacko Badillo y en el último lugar Yoshio Ávila.

Como era de esperarse, no todos los convocados estuvieron de acuerdo con los resultados, entre ellos Yoshio Ávila que, puso en duda la credibilidad de la empresa que contrató su aún partido para levantar las encuestas el pasado 13 y 14 de febrero, también se quejó de que los resultados “estuvieron muy cerrados” pero en la democracia se gana o se pierde por un voto de diferencia y hay que estar preparado para los dos escenarios posible: la victoria o la derrota.

El mismo día que Mario Delgado dio a conocer que Abelina López Rodríguez iba por la reelección en Acapulco, empezó la campaña de ataque orquestada por Yoshio Ávila y su equipo en contra de la no reelección, fue tal el ataque sistemático en las redes sociales que, pretendieron hacer pasar como verdad la campaña sucia de que el pueblo de Acapulco estaba en contra de la reelección, aplicando esta guerra sucia solamente a Abelina y dejando de lado “el rechazo a la reelección” como principio Maderista, al actual senador Félix Salgado Macedonio, a los actuales diputados locales Jacinto González Varona y Citlali Calixto Jiménez, así como la reelección de la actual diputada federal Araceli Ocampo Manzanares, entre otros.

A la campaña sucia de oposición a la reelección se sumó la otra campaña sobre que, aún no estaba en firme la candidatura de Abelina, haciendo dudar a los militantes de Morena y a la opinión pública en general sobre si era o no era la candidata oficial de Morena a la presidencia de Acapulco.

Estos dos ataques orquestados por los propios morenistas, obtuvieron tal revuelo que, Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, tuvo que ofrecer una conferencia de prensa el pasado 13 de marzo para salir al quite y precisar y recalcar que Abelina había ganado la encuesta pese a la crisis que le tocó vivir con el huracán Otis y que era la candidata oficial de Morena a la presidencia de Acapulco.

“Aquí no hay candidatura mal habidas, hay gente que cuando le conviene dice ‘el pueblo manda’ o ‘unidos hasta que las encuesta nos separe’. Aquí en Morena estás o no, estás con lo que dice la gente, no es a conveniencia, si no tuviéramos las encuestas estuviéramos en este dilema de quién se la merece y quién no”.

El mensaje de Mario Delgado fue tajante, por eso resulta muy extraño que Yoshio Ávila, que quedó en el último lugar en la encuesta, sea quien haya decidido dejar su partdio e irse a una aventura electoral, ya que de acuerdo a todas las encuestas, Morena tiene un 57% de intencionalidad de votos para ganar por tercera vez de manera consecutiva el municipio de Acapulco.

A Abelina López le costó 40 años de trabajo en territorio para lograr ser presidenta de Acapulco, más que la edad de Yoshio Avila González.