Por Marcos Linares

Ciudad de México.— La discusión sobre si la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, debe continuar o no en el cargo, es de lo más absurdo y de la peor mala fe.

Las supuestas muestras de rechazo a su candidatura, lo único que exhiben es machismo y discriminación contra una mujer que proviene de la cultura del esfuerzo; una mujer que ha superado con creces todo tipo de adversidades y estigmas.

Quizá para algunos -los que la critican- Abelina no fue la alcaldesa que ellos deseaban, ¿pero acaso fueron mejor que ella Adela Román, Evodio, Añorve, etc? ¿quién dice que otras, u otros pueden hacerlo mejor? ¿en qué sustentan sus suposiciones?. Gobernar Acapulco es una verdadera pesadilla y Abelina, pese a todo tipo de complicaciones, hizo un gobierno bastante aceptable, mejor que el desastre financiero que dejó la corrupta Adela Román y sus hermanos.

Abelina López rescató el puerto de las enormes deudas que le heredaron todos esos corruptos que estuvieron antes que ella. De eso no hay duda, y sólo por eso se merece repetir.

A propósito, entre las y los que hoy critican a Abelina, están varios que nunca dijeron nada de las corruptelas de la magistrada; nunca cuestionaron a todos los demás, quizá porque eran hombres, quizá porque eran cómplices, quizá porque entonces no hubo nadie que les ordenara hacerlo como ahora.

Está claro que atrás de las supuestas muestras de rechazo a la reelección de Abelina, hay una voluntad oscura, pero no oculta. El “rechazo” no se trata de toda la gente, es solo un puñado muy focalizado, algunas gentes que, además, jamás han hecho nada por el municipio, nada por nadie. En fin, no vale la pena seguir enganchado con esto.

Abelina López ha demostrado que ha sido mejor alcaldesa que sus antecesores, el tiempo en el que le tocó gobernar no es nada sencillo: el huracán Otis fue una prueba que superó con creces. La limpieza de Acapulco no se hubiera logrado sin esa flotilla de camiones de limpia que su gobierno adquirió de manera provisoria.

Obvio, no fue suficiente porque para la cantidad de desperdicio que se generó Otis nada era suficiente, ni siquiera los refuerzos que llegaron del gobierno estatal y federal, ya que un solo día se generó la basura de todo un año.

Acapulco está otra vez de pie. Hubo una alcaldesa en Acapulco que se mantuvo firme; que no evadió su responsabilidad ante la tragedia, que advirtió a tiempo. Esto le generó mucha envidia, mucha mala fe. Esa mala fe es la que hoy la ataca.

Las críticas y el rechazo a su candidatura, son algo creado, nada real. Lo real son las muestras de apoyo que ha recibido la alcaldesa por parte de regidores de todos los partidos que conforman el Cabildo de Acapulco en el momento en que le concedieron anuencia para solicitar al Congreso de Guerrero una licencia por tiempo definido a su cargo como presidenta municipal, por el periodo comprendido del 20 de abril al 2 de junio del año 2024.

Eso es lo real y sus críticos se niegan a ver, que ganó la encuesta de manera sobrada, incluso tuvo mayor aceptación que Morena, esta variable fue la que no pudieron eludir en la dirigencia nacional del partido.

Con Abelina es seguro el triunfo para Acapulco y votos seguros para Claudia Sheinbaum y las candidatas y candidatos a diputados locales y federales e incluso para los candidatos a senadores.

Abelina no tiene oposición, tiene resultados tangibles en su gobierno; tiene una historia de lucha y solidaridad social. Es una mujer digna, honesta y comprometida con Acapulco. Si la perradita ladra, es porque no la alcanzan.