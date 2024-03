Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que “no hay nadie que nos represente para recibir solicitudes de los trabajadores de Pemex, no se dejen engañar”, ante denuncias de jubilados.

“A veces hasta muestran fotos conmigo, pero pues yo me tomo fotos con mucha gente y el que me pide una foto, pues, desde luego, con mucho gusto, me tomo la foto con ellos; entonces muestran fotos o me están entregando documentos”, detalló.

Aclaró que se toma la fotografía, hasta la de la firma de recibido “y me toman, pero eso no significa no que tengamos nosotros intermediarios”.

En la conferencia matutina, López Obrador se deslindó de Rogelio Marín Morales quien se presenta ante pensionados petroleros en nombre del gobierno federal, “no hay nadie que nos presente para recibir solicitudes, denuncias, demandas de los trabajadores petroleros”.

“No hay que dejarse engañar por pseudodirigentes o “intermediarios”, era una práctica que ya se ha eliminado; ahora los apoyos se entregan directamente”, señaló.

Indicó que lo mejor es que los trabadores y jubilados de Petróleos Mexicanos acudan a Pemex de manera directa.

“Y no deben dejarse engañar por pseudos dirigentes o gentes que engaña diciendo de que estaba muy cercana a los directivos de Pemex incluso al presidente y que ya se está atendiendo el asunto, ya estamos por lograrlo”.

Dijo que esa política de intermediación, prácticamente, le hemos eliminado porque era nociva y daba pie a la corrupción, a los moches.