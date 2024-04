Opinión.- Los candidatos hombres a la presidencia municipal de Acapulco ya nos dijeron que, Abelina López Rodríguez, actual alcaldesa que busca continuar al frente del Ayuntamiento de Acapulco, no hizo bien su trabajo en su primera administración.

Ya nos dijeron que no quieren su reelección, que no ganó la encuesta, que no se ensució los tenis cuando el Otis, que tiene destruido Acapulco y un montón más de acusaciones de este tipo, pero, hasta ahora a los candidatos hombres, no se les ha escuchado sus propuestas y sus listas de resultados de gestión para beneficio de Acapulco.

Estamos por concluir la primera semana del arranque de la campaña por la presidencia de Acapulco y el tono de la campaña ha sido de insulto, de denostación y bastante visceral. Hasta el día de hoy, ha sido una campaña irracional, como dirían los teóricos políticos, quienes siempre apuestan por un voto razonado.

Por eso y por el bien de los ciudadanos acapulqueños que, aún no se han recuperado del trauma del paso del Otis y están ávidos de escuchar propuestas de soluciones reales a su precaria situación y, sobre todo por aquellas y aquellos ciudadanos que aún no deciden por quién van a votar; es una buena oportunidad para que los candidatos hombres eleven el nivel de esta campaña.

Los candidatos hombres deberían ser más creativos y propositivos de cómo le harán para mejorar las condiciones de Acapulco, quiénes serán sus equipos de trabajo, cuáles son sus ejes de atención prioritarios y, sobre todo ante quién gestionarán más recursos para el pueblo de Acapulco.

Ojalá y el tono de la campaña mejore para llegar a esa campaña racional de donde surja un verdadero debate de altura de cómo debería ser la reconstrucción de Acapulco.

Ojalá que en el mes que le resta a la campaña escuchemos algo más que no sean denostaciones y acusaciones viscerales.

Por el bien de los acapulqueños, esperamos una contienda electoral de altura, racional y con propuestas serias