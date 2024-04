México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hay pleito ni se trata de un asunto personal con el empresario Salinas Pliego y que respeta a quien tiene dinero, pero está en contra de quien tiene una riqueza al amparo del poder público mediante la corrupción.

“No creo que a Ricardo Salinas no le importe que yo cambie de modo de pensar, yo siento lo mismo, es recíproco, que él no va a cambiar su manera de pensar. Que es lo que queda, respeto, yo soy muy feliz como soy: a él le gustan los yates, a mí me daría pena y me daría vergüenza subirme a un yate de esos en un país con tanta pobreza, pero cada quien es libre”.

También aseguró que no retirara la concesión a TV Azteca por las diferencias que tiene con Salinas Pliego por el cobro de impuestos, el campo de golf en Huatulco que le recuperó el gobierno y ahora por el tema de las Afores.

«No (retirar la concesión), nada, somos libres y él puede seguir ejerciendo a plenitud su libertad. Nosotros no somos autoritarios, también en eso somos distintos a los conservadores. El conservador, por lo general, es muy autoritario, es facho, quieren resolverlo todo por la fuerza y albergan muchos rencores y odios”.

Pidió que se transmitiera parte de una entrevista de Salinas Pliego con la periodista Adela Micha, en la que el dueño de TV Azteca afirma que es su responsabilidad la línea editorial en sus noticieros y quien vaya en contra de ésta se va a la calle.

“Quienes trabajan en el gobierno que son gente honesta, como Jesús, ha habido una campaña muy vulgar, grosera, injusta, un medio de comunicación concesionado, que se utiliza para defender intereses particulares”, criticó.