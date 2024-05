México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió un supuesto divorcio entre él y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller.

Los rumores sobre un divorcio circularon en redes sociales.

Durante su conferencia mañanera de este 7 de mayo en Palacio Nacional, dijo: “Fíjense, no sé si sea cierto, pero salió un tuiter; es falso. ¡Ah, no, no, no, ya! Es falso. Que ya me voy a divorciar de Beatriz, no, no. Vamos a seguir juntos”.

Aclaró que “ella va a continuar con su trabajo y yo voy también a lo que me corresponde. Y entre los dos, a cuidar a Jesús (su hijo menor) que acaba de cumplir 17 años”.

López Obrador conoció a Gutiérrez Müller durante su administración como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal y en lo que va del sexenio, ambos han expresado su amor en redes sociales.

Ambos han compartido felicitaciones de cumpleaños con emotivos mensajes y fotografías en sus redes sociales que han enternecido a los simpatizantes.

“Muchas felicidades a Andrés Manuel por su cumpleaños. Seguimos unidos, acompañándonos y cuidando de nuestra familia, sin la cual no podríamos avanzar. Que tenga un feliz día y que no le falten salud ni amor”, escribió Gutiérrez Müller al Presidente en 2020.