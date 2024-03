Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hubo abuso de autoridad en contra del normalista asesinado la semana pasada en Guerrero porque el joven no disparó como acusan policías de esa entidad.

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el mandatario explicó que el caso ya lo atrajo la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que los policías involucrados en este caso se encuentran detenidos.

“Hubo un abuso de autoridad, todavía no quiero adelantar, pero sí, no disparó el joven, por ejemplo. Entonces hay que ver todos los peritajes, ya se hicieron y ya está el expediente en manos de la Fiscalía General y no vamos a permitir ninguna injerencia, tentación de querer proteger a los responsables”, explicó.

Y es que la semana pasada, las primeras versiones apuntaban a que el normalista fallecido y su acompañante se habían enfrentado a disparos con policías de Guerrero luego de que les marcaran el alto en un punto de control.