No obstante, pidió no adelantarse a las investigaciones, reveló que el joven estudiante no accionó un arma de fuego en contra de los uniformados.

México.-El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en los hechos ocurridos la noche del jueves 7 de marzo en Chilpancingo, donde un estudiante normalista resultó muerto, hubo un abuso de autoridad por parte de los policías.

“Hubo un abuso de autoridad. No quiero adelantar, pero sí, no disparó el joven, por ejemplo, entonces hay que ver todos los peritajes, ya se hicieron y ya está el expediente en manos de la FGR y no vamos a permitir ninguna injerencia, tentación de querer proteger a los responsables”, dijo el presidente.

Durante su conferencia mañanera de este lunes, López Obrador aseguró que se trata de una situación que le duele mucho, por lo que envió sus condolencias a los padres y amigos del joven normalista, quien fue identificado como Yanqui Kothan Gómez Peralta.

El presidente López Obrador, quien insistió en una reunión con los padres y madres de los 43 de Ayotzinapa, dijo que los policías que participaron en lo ocurrido el pasado 7 de marzo en Chilpancingo están detenidos.

Indicó que estas personas, sin identificarlos ni decir cuántos agentes son, se encuentran detenidas en Guerrero y se encuentran a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que ya atrajo las indagatorias.

Medios locales han confirmado que el normalista asesinado, Yanqui Kothan Gómez Peralta, participó en el portazo en Palacio Nacional la semana pasada, no obstante, López Obrador rechazó alguna especie de vínculo con el caso Ayotzinapa. “No, son cosas completamente distintas. estos se dio por un abuso de autoridad, ya se va a explicar en qué condiciones y en el caso de Ayotzinapa, estamos investigando, seguimos con la investigación y vamos a continuar con eso”, refirió