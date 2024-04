Se suma la líder a la campaña del ex aspirante de Morena y ahora candidato de Movimiento Ciudadano

Acapulco, 11 de abril de 2024.- Aurora Román, líder de izquierda y exmiembro de Morena, anunció su apoyo a Yoshio Avila, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Acapulco.

La declaración se realizó a través de un video difundido en redes sociales, en el que Román expresó su intención de trabajar en la campaña de Avila y su compromiso de buscar el voto casa por casa.

Román criticó la gestión de la actual alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, quien busca la reelección, acusándola de fallar en las máximas de “no mentir, no robar, y no traicionar“, y de violar el principio de no reelección promovido por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Destacó la ausencia de acciones efectivas durante la desgracia del huracán Otis, señalando la intervención de la federación como un rescate necesario ante la inacción municipal.

En su mensaje, Román aseguró haber mantenido reuniones con líderes y lideresas de Morena excluidos de gestiones sociales, quienes también expresaron su descontento con la administración actual.

Según Román, estos encuentros reflejan un amplio respaldo a la candidatura de Avila, contradiciendo las afirmaciones de López Rodríguez sobre su popularidad y las encuestas que la favorecen.

Sin embargo, una encuesta reciente realizada por Demoscopia Digital colocó a Abelina López Rodríguez en la delantera con un 38.1% de intención de voto.

La alcaldesa es seguida por Carlos Granda del PAN-PRI-PRD con un 25.2%. Yoshio Ávila, apoyado ahora por Román, registra un 6.5% de la intención de voto, con un 27.5% de los encuestados aún indecisos.