México.- Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, aseguró que el 2 de junio el pueblo de México será ejemplo en el mundo entero ya que después de 200 años de la República habrá una mujer transformadora en la presidencia.

“El 2 de junio, en un día, el pueblo de México va a volver hacer historia, así como hicimos historia en el 2018, vamos a hacer historia el 2 de junio de 2024, y vamos a hacer ejemplo en el mundo entero por varias razones, la primera porque va a continuar la transformación y vamos a seguir gobernando por el bienestar del pueblo de México, y la segunda porque después de 200 años de la Republica habrá una mujer transformadora en la presidencia de la República”, señaló.

En la alcaldía Cuauhtémoc dijo: “Y no llego sola, llego con nuestras abuelas, nuestras madres, y nuestras ancestras y llegamos con nuestras hijas y llegamos con nuestras nietas, no llego sola, llegamos todas”.

En la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc, Sheinbaum reiteró ante sus seguidores su propuesta de quitar el examen COMIPEMS para acceder al nivel medio superior, ya que aseguró que hará más escuelas por todo el país garantizado el derecho a la educación.

La ex mandataria capitalina hizo un llamado para cumplir con el plan C, el cual consiste en elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por medio del voto y no que lo hagan en la Cámara de Senadores, además que los consejeros del INE también se electos por el pueblo de México.