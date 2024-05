Acapulco, Guerrero.– El emecista Mario Moreno Arcos aseguró que aún es candidato a senador por Guerrero de Movimiento Ciudadano, por lo que confió en que su nuevo registro sin acción afirmativa afromexicana será validado esta semana por el Instituto Nacional Electoral (INE).

En entrevista en el puerto de Acapulco, Moreno Arcos sostuvo que detrás de las impugnaciones a su candidatura está el coordinador de los senadores del PRI y candidato a reelegirse por el mismo cargo, Manuel Añorve Baños.

“Ya les quité el sueño, tienen pánico ya, y lo único que quieren es ya bajarme, pero ya les dije; el 2 de junio va a estar Mario Moreno en la boleta y por supuesto vamos a ganar”, aseguró.

“De entrada estoy en la boleta, eso no lo pueden quitar, que sea yo, soy el candidato y eso es lo verdaderamente importante. La preocupación de ellos es que Mario Moreno no sea el candidato, eso es lo que les interesa y es lo que les importa. El problema no es Mario Moreno, el problema son ellos que no los quieren en Guerrero”, añadió.

Mario Moreno señaló que la campaña en su contra le ha beneficiado, pues indicó «que me hacen publicidad sin pagar». Sobre su autodenominación como “candidato en pausa”, indicó que lo hace para no desacatar la ley electoral. En ese sentido, aseguró que la continuidad de sus actividades proseletistas no violan la ley; sin embargo, reconoció que evita usar los colores de MC para no ser sancionado.

Añadió que para cumplir con los requisitos del INE, el mismo día que el Consejo General del organimo invalidó su candidatura afromexicana, volvió a ser registrado como candidato a senador por Guerrero sin la acción afirmativa.