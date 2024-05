Guerrero.- El obispo emérito de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza dió a conocer que no presentará ninguna denuncia contra quienes presuntamente lo agredieron en el estado de Morelos, y aseguró que perdonó a sus agresores.

En un comunicado emitido a través de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), monseñor Rangel aseguró que de acuerdo a sus derechos constitucionales no presentará denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Morelos, por lo que solicitó comprender y respetar su decisión, la cual afirmó esta encaminada al bien de su seguridad e integridad física.

Expuso que “luego de meditar y consultar con sus seres queridos llegó a la conclusión de perdonar a todos aquellos que le han hecho daño” y que lo han revictimizado, tras la difusión de la versión de que supuestamente ingresó por su cuenta a un motel con otro hombre.

«Con todo mi corazón perdono a todas las personas que tanto mal me han hecho por los hechos de los que he sido víctima, así como aquellos que me han revictimizado producto de la desinformación», expresó en el comunicado.

Asimismo, agradeció a su abogado, al clero y a las comunidades que se preocuparon por su situación médica y posterior recuperación.