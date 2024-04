México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ha vuelto a insistir al Gobierno de Estados Unidos que retire su Informe Anual sobre Derechos Humanos del Departamento de Estados Unidos.

En un país que viola constantemente la presunción de inocencia y los derechos humanos, el presidente López Obrador acusó de que ese Informe de Derechos Humanos es violatorio a la soberanía de cualquier país.

En su conferencia mañanera de este viernes 26 de abril en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que Estados Unidos mantiene una política exterior injerencista e intervencionista, la cual “no cambian”.

En su arremetida calificó de “anacrónico” el que el gobierno estadounidense se apropie del derecho de calificar la conducta de naciones independientes y soberanas, y afirmó que “hablando en plata”, el gobierno de Estados Unidos no ha ayudado a nadie en América Latina.

“No es cierto que ese informe tenga el propósito de ver a quién ayudan y a quién no ayudan, sencillamente no ayudan a nadie hablando en plata. ¿Y qué tienen que hacer? Con todo respeto, quitar esa calificación, no les corresponde. ¿Cómo se van a meter a la vida interna de otro país? Es violatorio de la soberanía de cualquier pueblo, de cualquier país, somos independientes.

“¿No les parece anacrónico el que tengan ellos o se apropien del derecho de calificar la conducta de países independientes, soberanos? ¿Quiénes son ellos para emitir recomendaciones sobre derechos humanos?», enfatizó.

Dijo que su gobierno no está diciéndole al gobierno de Estados Unidos: «¡Te portas bien, eh! Nada de meter a la policía a las universidades, nada de que vas a estar financiando guerras, violando derechos humanos».